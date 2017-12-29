Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Москва, , 17:31 — REGNUM Первым кандидатом в президенты России, официально зарегистрированным ЦИК, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Решение было принято 29 декабря в ходе заседания комиссии, сообщает РИА Новости.

Депутат лично приехал в ЦИК для регистрации. Удостоверение Жириновскому вручил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

По мнению Владимира Жириновского, участие в выборах президента России — это честь и гордость для любого человека.

Глава ЛДПР также обратился к ЦИК с просьбой проконтролировать, чтобы у всех кандидатов были равные условия в СМИ. По словам Жириновского, телеканалы начали раньше времени агитировать за некоторых кандидатов.

Политик уточнил, что он имеет в виду агитацию за «действующего президента». По его мнению, за выборами президента РФ следят не только в России, но и на Западе, что может привести к претензиям о якобы неравных предвыборных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимый пакет документов для регистрации кандидата на выборы президента Владимир Жириновский подал 21 декабря.

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