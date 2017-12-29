Пятница, 29 Декабря 2017 года
19:54:40 МСК

Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Политика

Лидер ЛДПР лично приехал в ЦИК для регистрации

Москва, 29 декабря 2017, 17:31 — REGNUM  Первым кандидатом в президенты России, официально зарегистрированным ЦИК, стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Решение было принято 29 декабря в ходе заседания комиссии, сообщает РИА Новости.

Депутат лично приехал в ЦИК для регистрации. Удостоверение Жириновскому вручил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

По мнению Владимира Жириновского, участие в выборах президента России — это честь и гордость для любого человека.

Глава ЛДПР также обратился к ЦИК с просьбой проконтролировать, чтобы у всех кандидатов были равные условия в СМИ. По словам Жириновского, телеканалы начали раньше времени агитировать за некоторых кандидатов.

Политик уточнил, что он имеет в виду агитацию за «действующего президента». По его мнению, за выборами президента РФ следят не только в России, но и на Западе, что может привести к претензиям о якобы неравных предвыборных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимый пакет документов для регистрации кандидата на выборы президента Владимир Жириновский подал 21 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы-2018: Жириновский подал документы в ЦИК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Предвыборная кампания Владимира Жириновского — 2018

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить