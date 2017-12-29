В Таджикистане будут созданы четыре новые госструктуры

Душанбе, , 17:24 — REGNUM Создание новых государственных структур обсуждалось сегодня, 29 декабря, на заседании правительства Таджикистана, сообщает пресс-служба президента страны.

Так, на базе Службы государственного ветеринарного надзора, Службы государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений, Службы государственного племенного надзора и Инспекции государственного контроля над семенами при правительстве Таджикистана будет создан Комитет продовольственной безопасности.

Кроме того, на базе соответствующих служб Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны будет создана Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защите населения.

На заседании правительства было решено учредить Агентство гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан на базе Управления гражданской авиации Министерства транспорта, Департамента по надзору и регулированию воздушного транспорта Государственной службы контроля и регулирования в области транспорта и государственного унитарного центра сертификации деятельности и транспортных услуг, а также Государственное предприятие «Таджикфильм» на базе государственного учреждения «Таджикфильм» и Государственного унитарного предприятия кино и видео «Таджиккино» Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве республики.

Президент Эмомали Рахмон отметил, что новые структуры создаются для защиты прав потребителей, сохранения здоровья населения и контроля над ввозом низкокачественных продуктов питания и лекарств, а также над деятельностью санитарно-гигиенических лабораторий. Для работы глава государства потребовал привлекать высококвалифицированных специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании правительства страны были освобождены от своих должностей глава санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения и социальной защиты населения Холмухаммад Каримзода, директор «Таджистандарта» Ибодулло Курбониен и глава ветеринарной службы министерства сельского хозяйства Шерали Вазиров.

Эмомали Рахмон при этом высказался по поводу ввоза в страну низкокачественных продовольственных продуктов, которые вредят здоровью населения. Как отметили тогда местные СМИ, это первое за последнее время снятие чиновников с высоких государственных постов публично и с объяснением причин.