Только у Путина есть всеохватывающая программа – социолог Вячеслав Смирнов

Москва, , 19:02 — REGNUM У оппозиционных кандидатов в президенты не программы, у них презентации самих себя, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Об этом он заявил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«На самом деле достаточно большая и всеохватывающая программа есть только у Владимира Путина, которая базируется на тех делах, которые он уже делал, — отметил эксперт. — На том, что уже есть определённый багаж, и, как правило, что-то из этого багажа уже реализовано и намечена программа продолжения. У остальных кандидатов в большей степени не программы, а презентации себя. Так устроена наша избирательная система, что часто кандидату нужно не донести что-то умное до избирателей, а произвести впечатление, что он умный и у него есть программа. Её никогда никто не читает, но все требуют, чтобы толстую программу показали и коротко о ней рассказали. Основные тезисы Жириновского все знают: «Мы за русских, мы за бедных», у Грудина проблема сложнее — он должен понравиться избирателям. Иными словами, если ты не понравился избирателям, то неважно, что у тебя замечательная программа».

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Эта же проблема, по мнению Смирнова, будет у Титова, причём в гораздо большей степени.

«Он очень часто уходит в экономику и что-то невнятно о ней рассказывает, а вместо этого нужно именно нравиться избирателям и производить впечатление, и тогда они будут прислушиваться к программе, — подчеркнул Смирнов. — Если кандидат изначально не нравится и вызывает раздражение, то никто его слушать не станет. У Собчак задача гораздо сложнее — ей надо показать, что она достойна заменить Навального для «протестников», а также что у неё именно либеральная программа. Её избиратель будет критиковать её именно за малый либерализм и малое антипутинство».

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Сложнее всего ситуация у Явлинского, поскольку ему, как считает Смирнов, придётся доказать, что при наличии Титова и Собчак избиратель всё равно должен голосовать именно за него.

«Собчак и Титов вместе раздербанят его классический электорат, — констатировал эксперт. — Ему будет тяжело удержаться».

Напомним, что члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты 26 декабря в 16:40 по московскому времени завершили голосование и приняли единогласное решение выдвинуть Владимира Путина в президенты России. Выборы, как известно, пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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Сам Владимир Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, но будет опираться на все политические силы и граждан России, разделяющих его взгляды на пути развития страны.