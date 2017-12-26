Владимир Путин выдвинут в президенты инициативной группой избирателей

Москва, , 16:55 — REGNUM Инициативная группа избирателей в ходе собрания 26 декабря на ВДНХ в Москве единогласно проголосовала за выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 2018 года.

Решение о создании инициативной группы было принято 19 декабря на собрании сторонников российского лидера, в котором приняли участие ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица.

В состав группы вошли сенаторы и депутаты, видные представители науки, IT-индустрии, медицины, культуры, спорта.

На пресс-конференции в декабре Владимир Путин заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец, но будет опираться на все политические силы и граждан России, разделяющих его взгляды на пути развития страны.

Выборы президента России, напомним, должны состояться 18 марта 2018 года.

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