Солженицын. Цифры лживы, но без них системе некуда?

Москва, , 05:04 — REGNUM Какова роль Солженицына в легитимации нынешней политической системы России, пишет корреспондент ИА REGNUM Сергей Кременский.

Практически всё оправдание уничтожения СССР для «торжества свободы и демократии» нынешние политики. пребывающие у власти (да и их предшественники), черпают из признания литературных трудов Солженицына историческими документами. Документы эти «неопровержимо доказывают» уничтожение советской властью 60 млн граждан СССР в системе ГУЛАГ, который, таким образом, становится более масштабным преступлением, чем нацистские лагеря смерти. Лживость его подсчетов разоблачена уже неоднократно, в том числе и в постеперстроечный период. Но Солженицын был и остается центральной фигурой, на которой держится конструкция безидеологичной современной РФ.

Ведь если отказаться от перестроечной аргументации, ставшей в свое время мировоззренческой бомбой, повредившей сознание беззащитных перед пропагандой советских людей, то становится непонятным, для чего рушили СССР. И какие основания находиться у власти может предъявить нынешняя элита? Тезис этот понимают не только те, кто любят Россию, но и ее противники. Нельзя ли использовать бездумное почитание Солженицына против тех его почитателей, которые находятся у власти? И что делать в случае, если этот вариант будет разыгран?

Читайте в статье: Наследие СССР или Солженицына: ложь оппозиции и самоубийство власти?

Обратите также внимание на другие статьи Сергея Кременского.