При переносе «столиц» регионов Северо-Западу нужно поучиться у Ставрополья

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Возможный перенос столицы Республики Коми из Сыктывкара в Ухту при определенных условиях может дать импульс развитию Ухты и региона в целом. В то же время гипотетический перенос «столицы» Вологодской области из Вологды в Череповец, а Псковской области — из Пскова в Великие Луки, не имеет никакого экономического и политического смысла. Вместо этого лучше обратить внимание на положительный опыт Ставропольского края. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры региональной политики и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор географических наук Константин Аксенов.

Напомним, в Республике Коми в марте 2018 года может быть проведен референдум о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту.

По словам Константина Аксенова, принцип выбора главного города региона из числа не самого крупного населенного пункта, или переноса столицы в такой пункт, широко использовался в США и других крупных странах. Везде, где это происходило, подразумевалось, что такой шаг должен притянуть к новым центрам дополнительные средства, создать перспективы для социально-экономического развития городов, получивших новый административный статус.

В России перенос административных центров тех или иных регионов, в силу исторических причин, имеет гораздо большее значение, чем перенос главных городов в других государствах, отметил Константин Аксенов. Он напомнил, что административно-территориальное деление, доставшееся РФ в наследство от СССР, было сформировано в 1920−30-е годы. В его основу, прежде всего, был положен принцип экономического тяготения: выбирался главный город той или иной местности, вокруг этого города «рисовалась» область и ее административные границы. Вторым принципом был национальный, или этнический.

«В случае Коми присутствуют и тот, и другой принципы. При этом в Коми не существует такого явного «диполя», какой есть, к примеру, в Кемеровской области, где Кемерово и Новокузнецк равнозначны по своему экономическому и демографическому размеру и конкурируют между собой за реальное господство в качестве экономических центров», — отметил Аксенов.

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В случае переноса главного города того или иного региона первым делом должно происходить транспортно-логистическое развитие нового центра. В современных условиях именно этот фактор является абсолютно необходимым для того, чтобы «новая столица» получила дополнительный толчок в своем развитии, говорит политический географ.

«Одно повлечет за собой другое. Если переносятся административные функции в какой-то город, автоматически вырастает значение пассажирского транспортного узла. Если в Ухте сейчас абсолютно преобладает грузовое транспортное значение, то к нему должно добавиться пассажирское — прежде всего, авиационное и связанное с ним наземное сообщение местного и регионального масштаба. Это очень важный фактор для развития любого современного города», — отмечает Константин Аксенов.

Речь идет не столько о функциях промышленных, которые у Ухты преобладали всегда, сколько о функциях административных: новый статус — это потоки людей и потоки капитала, то, что должно сформировать новую экономику города.

«Если на это делается ставка в вопросе о переносе столицы Коми, то это правильный расчет. Другой вопрос, дано ли будет этим планам осуществиться», — замечает собеседник ИА REGNUM.

Аксенов пояснил, что многие города в Европе и мире строили аэропорты и логистические узлы, пытаясь поднять свой статус в глобальной конкуренции городов. Но не всегда это получалось. В качестве примера обычно приводят Лион во Франции и даже испанский Мадрид, который хотел конкурировать с другими европейскими «центрами силы», но не смог.

«К сожалению, в случае Коми, возможный перенос столицы республики, прежде всего, повлечет трату бюджетных денег, а не привлечение инвестиций», — опасается профессор СПбГУ.

В Вологодской же области предложения о переносе административного центра региона из Вологды в промышленно более развитый Череповец не имеют вообще никакого экономического смысла, поскольку там уже сформированы два крупных центра, и усиливать один из них переносом «столицы» нет никакой необходимости: Вологде это навредит, а Череповцу никак не поможет. «Это только лишняя трата денег. В данном случае, думаю, такого решения и не может быть принято», — сказал Константин Аксенов.

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Кроме того, петербургский эксперт обратил внимание на интересный опыт Ставропольского края, где сложилась своеобразная конкуренция административного центра, Ставрополя, с одной стороны, и, с другой, всего региона Кавказских Минеральных Вод, в состав которого входит и столица СКФО Пятигорск — единственный из центров федеральных округов, который не является ни административным центром субъекта, входящего в округ, ни крупнейшим городом округа.

«Наши студенты проводили специальное исследование по факторам развития в Кавминводах. В ходе него выяснилось, что распределенные административные функции разных уровней серьезно поддерживают развитие всех городов Кавминвод. Административные функции федеральной и краевой власти распределены между этими городами, и каждая из них вносит свой вклад, свой импульс в развитие того или иного города», — отметил Константин Аксенов.

«Может быть, о такой форме можно подумать и в других регионах, когда часть «столичных» функций переносится из административного центра в города второго, третьего уровня. Может быть, как раз эту модель надо заимствовать, а не рассуждать о переносе регионального центра из очевидного Пскова в неочевидные Великие Луки», — резюмировал на примере Псковской области собеседник ИА REGNUM.

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