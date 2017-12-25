Елена Миронова, , 20:02 — REGNUM

Вопрос переноса региональных столиц из городов побольше в города поменьше и наоборот, дабы разгрузить от чиновников, судов и надзорных органов административные центры, вновь зазвучал в России. Тому причина — референдум в Республике Коми, который, вероятно, состоится 18 мая 2018 года одномоментно с выборами президента России.

Напомним, на референдуме предлагается выяснить у населения республики мнение о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту. Идею данного мероприятия уже назвали нелепой.

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«Эдакий «выстрел в ногу». Несмотря на наличие реальных проблем в Коми с закрытием шахт, невыплатой заработной платы и неоднозначным отношением населения к нефтепроводам, идущим по республике, власти придумывают виртуальные проблемы переноса столицы в Ухту», — резюмирует телеграм-канал «Капитан Арктика».

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Одним из способов привлечь население к избирательным урнам мыслился референдум о переименовании Свердловской области. А как насчет переноса столицы Урала из Екатеринбурга в Нижний Тагил, к примеру? Политологи высказались резко против подобного замысла.

«Так как перенос государственных учреждений в другой город без финансовой поддержки федерального центра станет неподъёмным бременем для регионального бюджета», — считает политолог Алексей Швайгерт.

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Но есть регионы, где вымучивать подобные референдумы не надо, ибо к ним подвела сама жизнь. Опросы проводятся в интернете, под вопрос о переносе столиц подводится адекватная доказательная база. Речь идет о переезде столицы ХМАО из Ханты-Мансийска в Сургут. Отметим, что город Ханты-Мансийск стал административной столицей автономного округа лишь в 1977 году. С тех пор город вырос в численности до 98 тысяч человек. Сургут по праву считается экономической столицей Югры, а также столицей нефте‑ и газового комплекса, где вертятся основные денежные потоки. Численность населения Сургута — 360 тысяч человек.

Идея о переносе столицы Югры из Ханты-Мансийска в Сургут остро зазвучала в 2011 году с первоапрельской шуткой журнала «Югра Сити». Потом редактор издания сам долго отшучивался, оправдываясь, а губернатор ХМАО Наталья Комарова вынуждена была держать серьезный ответ.

«Не нужно, как выражается молодежь, «вестись» на такие разговоры. На перенос столицы нужно очень много денег. Это неправильно, и в планах этого нет. Тем более у нас есть история и традиции», — передает слова Натальи Комаровой РИЦ «Югра».

И если говорилось о референдуме в Югре, то по поводу объединения с Тюменской областью и ЯНАО в единую агломерацию с центром в Тюмени и единым губернатором на три региона.

Однако в июне 2017 года вновь зазвучало, и уже на уровне думы ХМАО, предложение о переносе столицы Югры в Сургут. И в связи с этим тема переезда «трона губернатора» с региональным правительством, судами и силовыми структурами. Ведь, по мнению авторов идеи, Ханты-Мансийск — город чиновников и ими жив. Административный центр в Сургуте — это рационально и логично, приведет к экономии средств в долгосрочной перспективе, говорили некоторые региональные депутаты. Их поддерживает депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев, акцентируя внимание на транспортных расходах. Ведь в Ханты-Мансийск за каждой подписью и решением не наездишься. От Нефтеюганска до нынешней столицы Югры — 238 км, от Сургута — 294 км, от Нижневартовска — 508 км. Билет на самолет до Ханты-Мансийска из Нижневартовска стоит 6—7 тыс. рублей, а железнодорожный путь отсутствует. В Сургуте развито, в пику Ханты-Мансийску, авиа‑ и железнодорожное сообщение. В маленьком Ханты-Мансийске не будет нужды, когда чиновники переедут в Сургут, где и без того сосредоточены офисы крупных компаний тепло-энергетического комплекса.

В принципе, как поясняют в думе ХМАО, перенести столицу региона в Сургут — лишь устав автономного округа поменять. Но в правительстве ХМАО идею с переносом административного центра напрочь отметают.

В социальных сетях данная инициатива депутатов ХМАО получила живой отклик. И большинство идею поддерживает.

«Можно перенести правительство, департамент недропользования, департамент промышленности, департамент экономического развития, департамент финансов, то есть весь экономический блок».

«От Междуреченского до Хантов — 600 км, а до Сургута — 900. А до Екатеринбурга ближе по прямой. И до Тюмени — 400. Тогда давайте Кондинский район перекинем в Свердловскую область или Тюменскую, Советский район — в Свердловскую область».

«Наши предки были очень мудрыми людьми, когда в 1930 году сделали столицу округа именно в Ханты-Мансийске, потому что географически он находится в самом центре округа, равноудалено от всех районов. А теперь представьте, каково людям из Березовского, Белоярского, Октябрьского и Кондинского районов добираться до Сургута. До Хантов им ехать так же, как из Сургутского и Нижневартовского районов. Будем их дискриминировать? Второй момент, административную функцию надо отделять от экономической и промышленной, потому что за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Если будет всё в Сургуте — округ обеднеет и придет в упадок, потому что Сургут не справится со всеми функциями. Финансово дешевле построить железную дорогу в Ханты-Мансийске, нежели переносить столицу в Сургут».

«Вокруг Сургута в пределах 200 км находится порядка одного миллиона трехсот тысяч человек, соответственно здесь сосредоточены основные налогоплательщики Югры. В Хантах должны остаться все представительские функции и проведение разных прочих форумов».

Опять же в интернете было запущено голосование о переносе столицы Югры из Ханты-Мансийска в Сургут. Данную идею одобрили из 1099 пользователей 54%, предложили просчитать издержки и подумать 18%, всё оставить по-прежнему захотели 26%.

Судя по итогам интернет-голосования, если и прозвучит в Югре идея о референдуме по переносу административного центра ХМАО, то она вряд ли будет воспринята как бредовая и абсурдная.

Общественник из Югры Алексей Савоськин полагает, что идея о переносе столицы автономного округа из Ханты-Мансийска в Сургут, имеет право на жизнь. Однако большие бюджетные вложения при низкой эффективности реализации расходов порождают вопросы.

«В Сургуте сегодня руководство города очень низкого профессионального уровня, — считает Алексей Савоськин как эксперт ОНФ. — Ханты — Мансийск — это национальная столица хантов и манси. Отказ от национальной столицы будет выглядеть нелепо. Поэтому пока у власти губернатор Наталья Комарова со своей идеей древней Югры, перспектив переезда столицы региона в Сургут ждать бессмысленно. Кроме того, Ханты — Мансийск в части планировки и архитектуры лучше отвечает столичным функциям. Налажен скандинавский уличный клининг, чего в Сургуте нет».

Также эксперт отмечает, что идеи о переезде столиц возникают, когда власти заводят все мероприятия в административный центр, зацикливаясь на «столичности» города, а ведь можно развивать территории через событийный туризм, иначе говоря «делиться».

"Сегодня нужно просто переоценить столичные функции Ханты — Мансийска, и по примеру чемпионата мира по футболу вынести часть функций в муниципалитеты, и тем самым дать им импульс развития», — итожит Алексей Савоськин.