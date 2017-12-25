Песков об обмене пленными на Украине: «Процесс очень чувствительный»

Москва, , 14:30 — REGNUM Москва надеется на благополучный исход переговоров и успешный обмен военнопленными между Киевом и республиками Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отмечается, что лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук получил поддержку инициативы во время посещения Новоиерусалимского монастыря.

«Мы надеемся, что инициатива будет реализована. Процесс настолько чувствительный, что сейчас лучше какие-то детали не говорить», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, заключительный этап переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса завершился сегодня, 25 декабря, в Свято-Даниловом монастыре, где состоялась встреча спецпредставителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Виктора Медведчука и руководителей республик Донбасса Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

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На сегодня согласованы все детали обмена. Как заявил патриарх Московской и всея Руси Кирилл во время встречи с главами республик в Москве, это может положить начало дальнейшим обменам, поскольку не все военнопленные вошли в списки.

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При этом отмечается, что время и место передачи пленных будут объявлены только 27 декабря в целях безопасности.

Напомним, переговоры по обмену пленными активизировались после обращения Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в его проведении. 8 декабря первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что территории Донбасса удерживаются 168 человек. При этом подчёркивалось, что украинская сторона надеется на освобождение до Нового года 74 украинцев.

Обмен будет произведён 27 декабря по формуле «306 на 74».

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