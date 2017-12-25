Песков: Кремль выступает против поставок Javelin на Украину

Москва, , 14:29 — REGNUM Москва негативно относится к перспективам поставок на Украину противотанковых комплексов Javelin из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что праворадикальные украинские националисты, получив в руки современные типы оружия, могут использовать их для агрессивных действий в отношении ДНР и ЛНР.

«Это (негативное отношение, прим ИА REGNUM ) связано с тем, что к сожалению, весьма сильно влияние в Киеве экстремистских и националистически настроенных элементов. Получив подобные виды вооружений, они могут использовать их для развязывания очередных провокационных и агрессивных действий в отношении республик Донбасса», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москве небезразлична судьба нескольких миллионов человек, которые живут в Донбассе.

Напомним, 22 декабря официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что власти США приняли решение о начале прямых поставок «оборонительного вооружения» на Украину, якобы, для того, чтобы обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитет страны.

Также Хизер Нойерт подчеркнула, что США решили поставлять на Украину «усиленные оборонительные возможности», как часть «американских усилий» по оказанию помощи этой стране.

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