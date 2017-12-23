Госдеп: США будут поставлять на Украину «оборонительное оружие»

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Власти США приняли решение начать прямые поставки «оборонительного вооружения» на Украину, для того, чтобы обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитет этой страны. Об этом накануне, 22 декабря, заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт.

В заявлении представительницы Госдепа сказано, что Соединённые Штаты решили поставлять на Украину «усиленные оборонительные возможности», как часть «американских усилий» по оказанию помощи этой стране по защите суверенитета и территориальной целостности.

«Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда говорили о том, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя», — подчеркнула Науэрт.

Также она отметила, что Вашингтон сохраняет приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, США, которые по сути и спровоцировали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, с самого начала конфликта в Донбассе осуществляли поддержку украинской стороны в той или иной форме.

Американские военные инструкторы активно работают на Украине и готовят кадры для ВСУ и Национальной гвардии. Через третьи страны идут поставки американского оружия различных видов. США и их сателлиты по военному блоку НАТО проводят совместные с Украиной учения, как на украинской территории, так и в акватории Черного моря.

До последнего времени США однако избегали частых прямых поставок оружия украинскому режиму. Но теперь ситуация несколько изменилась. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Согласно новому военному бюджету, США выделят Украине военную помощь на $350 млн. Однако большая часть этой суммы может быть предоставлена только после реформ в украинской военной сфере.

Также в скором времени ожидается поставка на Украину американских противотанковых установок Javelin. Речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн.