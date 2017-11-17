Визит Швыдкого в Эстонию: как выдать мягкотелость за великодушие

Таллин, , 05:11 — REGNUM Визит Михаила Швыдкого, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в Таллин, оставил множество вопросов. Что принесло ‑ и чего не принесло это событие, пишет автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Характерно замалчивание реакции Швыдкого на практику запрета эстонскими властями въезда в страну известным российским журналистам, ученым, политологам, артистам. В вопросе же русофобии, проявляющейся, в частности, в СМИ, все встреченные Швыдким эстонские министры прессу просто проигнорировали. Самая же болезненная для русскоязычного и русского населения Эстонии проблема эстонизации «русской школы» не получила со стороны Швыдкого внятной оценки. Выразившись довольно расплывчато, Швыдкой подтвердил, что говорил о важности сохранения в Эстонии русского языка с министром образования и науки. Не более того.

Спецпредставитель президента повидался также со старыми друзьями, героями эстонской сцены. К сожалению, он не стал встречаться с руководством НКО «Русская школа Эстонии» — организации, которая под надзором полиции и косыми взглядами местной прессы стоит за сохранение образования на русском языке. В целом же Швыдкой продемонстрировал такой пиетет по отношению к эстонским политикам, который на фоне антироссийских установок властей этой страны нельзя назвать иначе, как кощунственным. Примерно как если бы во время Великой Отечественной Сталин направил в Берлин своего спецпредставителя налаживать культурные связи с разъяснениями о важности сохранения русского языка в концлагерях.

Так зачем выдавать мягкотелость за великодушие и каковы были ближайшие шаги, сделанные Эстонией в отношении России сразу после этого визита, читайте в статье: Эстонский плевок в ответ на непонятный визит Швыдкого

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