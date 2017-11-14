Димитрий Кленский, , 23:51 — REGNUM

В конце октября (30 — 31) в Таллине был с визитом специальный представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Порталу Baltnews московский гость сказал: «С моей точки зрения, визит был очень насыщенным и позитивным. Потому что все мои собеседники, а это были министр культуры Индрек Саар, министр образования и науки Майлис Репс, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, директор департамента эстонского министерства иностранных дел. Все согласились с тем, что культура и образование — это мост между нашими народами, который надо сохранять, вне зависимости от политической погоды и экономических обстоятельств. И у нас есть все возможности для того, чтобы эти мосты были оживлёнными».

Вообще-то все это — лишь слова. Единственно конкретным было одно предложение:

«Как ни странно, такого рода даты, как столетний юбилей Георга Отса, они хорошо понятны для политиков двух стран. Если мы придумаем что-нибудь человеческое, ну, глядишь, что-нибудь и получится».

Откуда такая уверенность, если имя Георга Отса долгое время в Эстонии замалчивалось и даже осуждалось, как одного из «кремлевских соловьев» и только недавно отношение к нему слегка смягчилось? Или оскорбительная легкомысленность, даже ветреность, в суждениях («ну, глядишь, что-нибудь и получится») посланца Президента РФ?

А Таллин слушает, да всё… эстонизирует

Ни слова не было сказано общественности о реакции Швыдкого на негативную практику запрета эстонскими властями на въезд в страну известным российским журналистам, ученым, политологам. В частности, это и гости местного международного медиа-клуба «Импрессум». Причем отказ сопровождался с недопустимой для страны Евросоюза пренебрежением властей к нормам европейской демократии — свободе слова, собраний, убеждений. Не забыт и отказ властей, дать концерты в Эстонии всемирно известному дважды краснознаменному Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Ни слова не было сказано о том, что минкультуры ЭР, в нарушение закона, препятствует созданию в Эстонии русской культурной автономии.

Что уж там говорить о проблеме русофобии и хамском отношении местных СМИ к России и русскости. Кстати, и в данном случае все эстонские министры, с которыми встречался г-н Швыдкой, вообще, проигнорировали прессу.

И, наконец, о самом больном для русского и русскоязычного населения — проблеме угасающего образования на русском языке и эстонизации «русской школы».

И тут Михаил Швыдкой не был конкретным: «Разумеется, с министром образования и науки мы говорил и, в частности, и о том, что нам важно сохранить русский язык в Эстонии».

Показательно, что спецпредставитель президента РФ не удосужился встретиться с руководством НКО «Русская школа Эстонии», которая уже робко (под полицейским присмотром и осуждением местных СМИ) в одиночестве отстаивает в стране сохранение образования на русском языке. Зато гость похвастался встречами со старыми друзьями, героями эстонской сцены, которые интересовали Швыдкого, когда он был театральным критиком.

Нравственная сторона визита вежливости

Обращает на себя внимание нравственная сторона визита Михаила Швыдкого. Его комплиментарность, лестное отношение к эстонским политикам — это кощунство на фоне не прекращающейся четверть века дискриминации русского и русскоязычного населения. Впечатление от его визита оставило пусть гиперболизированное, неприятное ощущение, как если бы во время Великой Отечественной войны спецпредставитель Сталина прибыл в Берлин укреплять культурные мосты между двумя воюющими государствами и с разъяснениями о том, как важно сохранить русский язык в немецких концлагерях.

Ох, уж эти выдаваемые за великодушие беспринципность и мягкотелость, что так свойственно России, когда применяет «мягкую силу», декларируя необходимость защищать Русский мир, агонизирующий в российском порубежье!

Связано это с визитом в Таллин спецпредставителя президента РФ — Михаила Швыдкого или нет, но сразу после его отъезда Эстония в очередной раз продемонстрировала свое недружественное отношение к России. Не понять, почему именно с оглаской в эстонских СМИ было сообщено о задержании в приграничной с Россией Нарве предполагаемого агента ФСБ — 20-летнего студента-программиста из российского города Кингисепп (Ленобласть). Это — Алексей Васильев, много лет учившийся в учебных заведениях русскоязычного северо-востока Эстонии. Такой вот ответ Таллина на предложение РФ укреплять мосты «взаимопонимания и дружбы» между народами России и Эстонии.

Более того, незадолго до приезда московского посланца премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил ничтожным договор его, якобы, прорусской Центристской партии с российской «Единой Россией». Он же заявил, что 9 мая — не праздник для эстонцев, так как немецкая оккупация сменилась советской, что Россия должна вернуть Крым и санкции против нее надо продолжить и, наконец, сообщил о предстоящих переговорах с США о размещении на территории Эстонии ракет «Пэтриот». Неужели против Латвии, Финляндии или Швеции?

Можно с иронией заключить — вот и весь итог визита Швыдкого.

Чтобы русские не отвернулись от России

Известно, что в Эстонии многие русские политики считают, что Россия недостаточно последовательно отстаивала интересы российских соотечественников (в самом широком смысле этого слова). В частности, не удалось воспрепятствовать унижению местных русских и России в государственном вандализме с «Бронзовым солдатом». Не получилось сохранить русское политическое движение, на обломках которой остались редкие правозащитники, преследуемый Полицией безопасности и СМИ. Не сдержала Россия (пока?) и широковещательные обещания (кстати, «с бородой») сохранить в Эстонии полноценное русскоязычное образование.

В ситуации, когда русское и русскоязычное население наконец-то поняло, что оно всеми брошено и предоставлено само себе, надежды на выживание в русофобской Эстонии русской духовности возложены только на культурную «интервенцию» России. Это — гастроли российских певцов, ансамблей, театров. Это — передвижные выставки художников, музейных экспонатов. Это — встречи с актерами кино, писателями, журналистами, спортсменами… И что очень важно, чтобы такая интервенция духовности касалось не только богатенькой компрадорской верхушки русского и русскоговорящего населения, но и основной его массы, которая живете еле-еле сводя концы с концами.

К счастью, нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается. Но можно и нужно наращивать этот потенциал, чтобы духовно и морально поддержать все русское и русскоязычное население, особенно на «русском» северо-востоке с Нарвой, чтобы русская молодежь не повернулась спиной к России. Усилия в этом направлении Эстония предпринимает отчаянные и нельзя сказать, что безуспешные.

Нет никаких гарантий, что в один день Эстония перекроет и этот последний канал культурного обмена с Россией. Тогда, даже при наличии Интернета и трансляциях российских телеканалов русскому и русскоязычному населению предопределено жить в условиях, близких к «духовному концлагерю» в обществе потребления западного образца. Это — прямая дорога к отчуждению русских от России, Русского мира, русскости.