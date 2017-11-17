Белоруссия — не Украина. Но идёт её путём

Минск, , 03:09 — REGNUM Приглашение Александра Лукашенко на форум «Восточное партнерство», который должен состояться 24 ноября в Брюсселе, является интересным поворотом во взаимоотношениях ЕС и Минска. Что может означать такой поворот событий, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Дистанцирование официального Минска от позиций Москвы за последние пару лет сыграло свою «позитивную» роль. Усилия официальных лиц Белоруссии по продвижению несогласия с Россией были оценены Брюсселем, озвучившим сумму в 136 миллионов евро, которую он предложил Минску для реализации программ по адаптации европейского законодательства, норма и ценностей в Белоруссии на период 2019 года. Сумма невелика, впрочем, лиха беда начало.

Восточное партнерство» как политическая инициатива направлено на сближение Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Украины с ЕС. К чему привело планомерное продвижение европейских ценностей на Украине, уже хорошо видно. Страна находится в состоянии гражданской войны, экономика уничтожена, и чем дальше, тем туманнее перспективы нормализации. Причина такого развития событий проста: за небольшую относительно сумму ЕС подготавливает целевую страну к колонизации. Этот процесс включает в себя уничтожение унаследованного от советского периода хозяйства и узкую специализацию, делающую ненужным значительный процент населения. Которому для компенсации предоставляется возможность трудится на непрестижных видах работ в Европе.

Белоруссия — не Украина. Но тенденции повторяют те, которые существовали на Украине в предмайданный период. Кроме того, наметившийся антироссийский подход в белорусском политикуме — это повод для серьезной тревоги всех заинтересованных экспертов и политиков о будущем и самой республики, и отношений ее с Россией.

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