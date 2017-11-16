Путин наградил экс-губернатора Приморья орденом Дружбы

Москва, , 04:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского орденом Дружбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экс-губернатор Приморья может стать ректором РЭУ им. Плеханова

Церемония вручения государственных наград РФ состоялась 15 ноября в Екатерининском зале Московского Кремля. Владимир Путин наградил Владимира Миклушевского орденом Дружбы.

Аналогичной государственной награды были удостоены и другие уволенные осенью 2017 года губернаторы, в том числе Владимир Городецкий (Новосибирская область), Павел Коньков (Ивановская область), Игорь Кошин (Ненецкий АО), Виктор Назаров (Омская область), Вадим Потомский (Орловская область).

Орден Дружбы как государственная награда был учреждён в 1994 году. Им награждают, в том числе за большой вклад в реализации крупных экономических проектов и привлечение инвестиций в российскую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Миклушевский был уволен с должности губернатора Приморского края решением президента от 4 октября 2017 года. Новым местом работы Миклушевского может стать РЭУ им. Плеханова. Врио губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко.