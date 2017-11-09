Экс-губернатор Приморья может стать ректором РЭУ им. Плеханова

Владивосток, , 03:10 — REGNUM Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский может возглавить Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова или Московский политехнический университет, сообщает ИА REGNUM.

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Источники РБК в администрации президента и близкие к Министерству образования и науки РФ отметили, что рассматривается два варианта трудоустройства Владимира Миклушевского: Университет им. Плеханова и Московский политех.

Сам экс-губернатор Приморья, по предварительным данным, надеется стать ректором РЭУ им. Плеханова.

Как сообщало ИА REGNUM, карьеру в Приморском крае Владимир Миклушевский начинал с должности ректора Дальневосточного федерального университета. На этом посту он проработал с 2010 по 2012 годы, а затем был назначен губернатором. Решением президента РФ Владимира Путина от 4 октября Миклушевский был уволен, на его место пришёл выходец из «Росморпорта» Андрей Тарасенко.

На последней пресс-конференции Миклушевский заявил журналистам, что ему сделали несколько предложений по работе, однако детали озвучить отказался. Многие эксперты тогда пророчили ему уголовное преследование.