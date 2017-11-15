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Подведены итоги прохождения первых трех тестов конкурса «Лидеры России»

Политика

В первых трех тестах дистанционного этапа Всероссийского конкурса «Лидеры России» приняли участие 78 170 человек. Они прошли тест на общие знания (10 ноября), тест на числовые способности и тест на вербальные способности (12 ноября)

Москва, 15 ноября 2017, 22:37 — REGNUM  В среду, 15 ноября, в личных кабинетах участников кадрового конкурса «Лидеры России» опубликованы отчеты, в которых содержатся результаты прохождения тестов с рекомендациями по развитию соответствующих качеств.

В отчете экспертной группы проекта отмечается, что алгоритм обработки данных зафиксировал 1 783 так называемых «атипичных» протоколов. Участники, показавшие такие результаты, пройдут контрольное тестирование, если им удастся выйти в полуфинал.

12 500 участников получили приглашение на прохождение следующего теста.

Это на 2,5 тысячи участников больше, чем планировалось изначально. По федеральным округам они распределены пропорционально количеству завершивших все три теста.

Таким образом, в округах со сравнительно меньшим числом участников проходной балл незначительно ниже, чем у округов с большим числом участников.

«В нашем конкурсе есть победители, но нет проигравших. Мы благодарим всех, кто нашел время, чтобы пройти тесты. У разных людей разные мотивы, но сам факт участия говорит, что у такого человека есть устремления и желания что-то изменить и в своей жизни, и в жизни общества. Мы ценим это и дарим всем электронную книгу на выбор для саморазвития. А те, кто прошел хотя бы один тест выше среднего, получат сертификаты от организаторов», — прокомментировал промежуточный итог Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС и директор Высшей школы государственного управления.

Следующий тест — на управленческий потенциал — займет около двух часов. На его прохождение отводится двое суток — с 8 часов утра 16 ноября по местному времени до 8 часов утра 18 ноября по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» реализуется комиссией при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

Председатель комиссии — руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно. Оператор проекта — Высшая школа госуправления РАНХиГС.

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