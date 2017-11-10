Начинается второй этап конкурса «Лидеры России»

Москва, , 22:07 — REGNUM Завершилась регистрация участников кадрового конкурса «Лидеры России», объявленного Администрацией Президента РФ 11 октября. Первый этап подлился 26 дней, что, по мнению первого заместителя главы АП Сергея Кириенко, «было более, чем достаточно для подачи заявки».

Среди конкурсантов — бизнесмены и чиновники в возрасте от 25 до 50 лет, имеющие суммарный опыт управленческой деятельности не менее пяти лет (в том числе — опыт управления проектами). Для участников конкурса моложе 35 лет действует «льготный режим» — им достаточно иметь за плечами два года управленческого опыта.

Наибольшее число заявок поступили от жителей Центрального и Приволжского федеральных округов (36% и 16% заявок соответственно), наименьшее количество зявок — всего 3% — поступило из Северо-Кавказского федерального округа.

Управленческий уровень конкурсантов — от акционеров, управленцев высшего и среднего звена до ведущих специалистов коммерческих и государственных структур.

По отраслям заявки поданы от специалистов в строительстве, образовании, транспортных и логистических услугах, информационных услугах и прочих сферах деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участников конкурса ждёт «наставничество от самых известных руководителей страны» как из бизнес-сообщества, так и из сферы государственного управления.

В числе наставников названы помощник Президента РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, гендиректор «Лаборатории Касперского» Владимир Касперский и другие.

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Первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко рассказал журналистам, что победители конкурса, скорее всего, будут приглашены к участию в конкурсе на замещения ряда должностей в Администрации Президента РФ, в частности, в Управлении внутренней политики, а некоторые кандидатуры будут рассмотрены для работы в Министерстве экономического развития и ряде других федеральных министерств и ведомств.

Но главной наградой для победителей конкурса является грант в 1 млн рублей для получения дополнительного образования в ведущих вузах России, в частности, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.