Ракеты и пушки: штурмовики Су-25СМ3 разгромили противника на Кубани

Краснодар, , 15:22 — REGNUM В небе над Краснодарским краем кружили штурмовики Су-25СМ3. Пять самолётов и более 20 лётчиков и техников выполняли учебные задачи по уничтожению противника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 15 ноября, целью был заглублённый командный пункт условного неприятеля.

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В горах Кубани спецназ захватил командный пункт «боевиков»

В составе боевого звена экипажи СУ-25СМ3 преодолели систему противовоздушной обороны противника, применяя авиационные ракеты и пушки, поразили наземные цели. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

Добавим, что несколько дней назад свои навыки и умения молодые лётчики штурмового авиационного полка ЮВО отрабатывали в Ставропольском крае. На малых и средних высотах, на разной скорости экипажи тренировались летать парами и группами, маневрировать между самолётами и выполнять перестроение боевого порядка.

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Штурмовики на Кубани нанесли авиабомбовые удары по объектам ПВО неприятеля

В 2017 году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 провели более 20 различных учений, совершили свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения. Объектами ракетных ударов становились авиационный парк боевых машин, базы условного противника, крупные склады горюче-смазочных материалов и живой силы, а также объекты ПВО неприятеля. Каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Тренировались экипажи и в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, задачи по уничтожению объектов ПВО условного противника экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили и в июле 2017 года. Но тогда учения были более масштабные. Всего было задействовано более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, почти 20 самолетов. Лётчики нанесли бомбовые удары и отработали пуски управляемых ракет по позициям противника.

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