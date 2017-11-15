Дыры в противоядерном щите США: Трамп просит денег

Москва, , 02:21 — REGNUM 7 ноября 2017 года завершился масштабный заказ, исполненный компанией Boeing, по развертыванию 44 ракет системы ПРО наземного базирования в штатах Аляска и Калифорния. О том, угрожают ли глобальные планы по развертыванию ПРО США равновесию сил в мире, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Дональд Трамп активно продвигает загрузку военными заказами отечественного производителя, вновь обратившись в Конгресс с просьбой выделить дополнительные 5,9 млрд долларов на военные нужны в 2018 году, мотивировав это угрозой от КНДР. С учетом того, что Missle Defence Agency (Агентство по противоракетной обороне) уже запросило на 2018 финансирование в размере 7,9 млрд долларов, рост может составить 34%. MDA создано для разработки новых и модернизации уже имеющихся средств борьбы с атакующими баллистическими ракетами.

Эти задачи действительно требуют решения: как показали проводимые учения, эффективной нынешней американской ПРО не более 52,6% при работе по учебным целям. В условиях реального конфликта эта цифра, скорее всего, превратится в 10, в лучшем случае, 20%. Из этого следует, что на текущем этапе развития и в ближайшие 15−20 лет не стоит ожидать возникновения реальной угрозы Стратегическим ядерным силам России со стороны ПРО США. Тем не менее, это не означает возможности бездействовать. Ядерная безопасность должна быть обеспечена на десятки лет вперед.

Узнайте детали: Угрожает ли России развитие противоракетной системы США?

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