ООН: Обстрелы Донбасса могут привести к «ужасающим» последствиям

Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Обстрелы объектов водоснабжения с запасами хлора в Донбассе могут привести к «ужасающим» последствиям для населения и природы, заявили 10 ноября спецдокладчики Управления верховного комиссара ООН по правам человека Баскук Тунчак и Лео Хеллер.

Докладчики отмечают, что хлор не внесен в реестр вооружения, но он может быть использован в качестве химоружия.

Тунчак и Хеллер призвали стороны конфликта помнить о последствиях повреждения химически опасных объектов. Они также напомнили о договоренностях трехсторонней группы о демилитаризации важных объектов инфраструктуры в Донбассе.

Напомним, 8 ноября 2017 года гуманитарный координатор ООН Нил Уолкер также обратил внимание на обстрелы Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций. Он сказал, что при попадании снаряда хотя бы в один контейнер с газом в радиусе 200 метров люди получат смертельную дозу отравляющего вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона ежедневно обстреливает территорию Донбасса. В зону обстрела попадают жилые дома и объекты инфраструктуры.

8 ноября артиллерия ВСУ 11 раз обстреляла ЛНР и 23 раза ДНР.

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9 ноября украинские силовики нанесли 35 ударов по территории ДНР и ЛНР.

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