Украинская артиллерия 34 раза обстреляла ДНР и ЛНР

Донецк, , 14:06 — REGNUM За прошедшие сутки, 8 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 23 раза, сообщают 9 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Логвиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Красный Лиман, Желобок.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, оружия БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 23 раза. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

Снарядами украинской артиллерии были повреждены шесть домов в селе Саханка.

По данным Украины, один солдат ВСУ погиб, двое были ранены, еще один был травмирован. Штаб «АТО» зафиксировал 19 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Зайцево, Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что если бы у войск ДНР и ЛНР не было современных средств противовоздушной обороны (ПВО), то Киев давно бы применил фронтовую авиацию для захвата Донбасса.

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