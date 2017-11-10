Памятник солдату-свободителю «Алёше» в Болгарии осквернили вандалы

София, , 20:36 — REGNUM Пока власти Болгарии бездействуют в ответ на акты вандализма в отношении советских воинских мемориалов, предаваясь историческим спорам на тему Второй мировой войны, неонацисты в республике чувствуют себя всё более свободно, а случаи осквернения монументов в стране происходят уже практически каждую неделю.

На этот раз осквернению вандалами подвергся памятник Солдату-освободителю — знаменитый «Алёша», установленный на «Холме Освободителей» в Пловдиве. Неизвестные нанесли на монумент красной краской нацистскую свастику и надписи: «88» (что означает «Хайль, Гитлер!»), «Коммунизм = еврейство».

Отметим, что в предстоящее воскресенье, 12 ноября, в Пловдиве должно отмечаться 60-летие открытия этого монумента.

Напомним, в ночь на 31 октября неизвестные нанесли на памятнике Советской армии в центре болгарской столицы надпись краской: «100 лет сионистской оккупации». Неделей ранее, 24 октября, на этом же памятнике также краской были нанесены нецензурные надписи. Ни в одном из случаев ответственные за вандализм не были найдены.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 3 ноября назвала действия вандалов «особо циничными», указав, что «в годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели».

Данный комментарий вызвал недовольство властей Болгарии. В частности, в МИД республики заявили, что «не Советская армия, а болгарский народ спас болгарских евреев», и уже не в первый раз обвинили Москву в «попытках подмены исторических фактов».

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