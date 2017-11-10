Президент Грузии призвал ЕС и НАТО «открыть двери»

Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает ЕС и НАТО открыть двери тем странам, граждане которых вовлечены в обеспечение мировой безопасности. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил 9 ноября, выступая с речью на Варшавском форуме безопасности. Делегация Грузии участвовала в этом форуме в статусе специального гостя.

В своем выступлении президент говорил о процессе интеграции Грузии в ЕС и НАТО, экономических проектах регионального значения, взаимоотношениях с Россией.

По словам Георгия Маргвелашвили, крайне важно, чтобы мировое сообщество дало оценку «аннексионистской политике» России.

«В 90-е годы, когда Россия осуществила военную агрессию в одном из регионов Грузии, ее действия тогда не получили соответствующую оценку. Великое ядерное государство также вторглось на территорию Грузии в 2008 году. А в 2014 году произошли события на Украине. Если бы прецеденты 90-х годов и 2008 года были оценены рационально, возможно, тех последствий, которые наступили на Украине, не было бы», — пояснил президент Грузии и призвал мировое сообщество «зафиксировать четкую, ясную и рациональную позицию в этом вопросе и дать России соответствующий ответ».

По мнению Георгия Маргвелашвили, целью «аннексионистской политики» России было прекращение процесса интеграции Грузии в ЕС и НАТО, но «Грузия после 2008 года еще больше активизировала усилия и достигла ощутимых результатов в этом направлении».

Президент Грузии особо подчеркнул роль Польши, которая, по его оценке, выступает защитником интересов Грузии на международной арене, в том числе в рамках Восточного партнерства и НАТО.

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