Польша поделится с Грузией опытом евроинтеграции

Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Польша готова оказать Грузии поддержку и поделиться с ней опытом европейской интеграции. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом на встрече с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили 9 ноября заявила премьер-министр Польши Беата Шидло. Встреча состоялась в рамках официального визита Георгия Маргвелашвили в Варшаву.

На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества в торгово-экономической, культурно-образовательной и других сферах. Стороны заострили внимание на необходимость привлечения польских инвестиций в Грузию и роста торгового оборота между двумя странами.

«Торгово-экономические отношения между Грузией и Польшей развиваются очень динамично, особенно после вступления в силу соглашения о свободной торговле с ЕС. Для граждан Польши Грузия становится все более интересной с туристической точки зрения, и мы надеемся, что динамика роста в этом направлении сохранится и в будущем», — заявил журналистам начальник администрации президента Георгий Абашишвили, который также присутствовал на этой встрече.

В рамках визита Георгий Маргвелашвили встретился и с маршалом Сената Станиславом Карчевским. Главными темами на этой встрече также были процессы интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО и их поддержка со стороны Польши. Президент Грузии рассказал маршалу Сената о ситуации на «оккупированных территориях» и подчеркнул важность углубления межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

На встрече было отмечено, что для Грузии очень важна парламентская поддержка и работа группы дружбы с Грузией в польском парламенте. Особое внимание было уделено сотрудничеству в формате международных организаций, таких, как ПАСЕ, ПА НАТО и ПА ОБСЕ. Стороны обсудили подготовку к предстоящим саммитам Восточного партнерства и НАТО.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил главу Сената за поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Президент Грузии прибыл в Польшу с визитом 7 ноября вечером. 8 ноября он провел рабочую встречу с президентом Польши как в формате один на один, так и в расширенном формате.

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