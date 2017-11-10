73% граждан РФ негативно относятся к распаду крупных государств

Москва, , 10:48 — REGNUM Жители России неоднозначно относятся к сепаратистским движениям в мире. Так, 38% приветствуют (среди 18−24-летних — 47%, среди москвичей и петербуржцев — 44%), 39% высказываются против. 23% затруднились ответить. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане РФ (73%) стали более негативно оценивать факт деления крупных государств на более мелкие. В 2014 году об этом заявляли 45% опрошенных.

При этом 77% российских граждан (в 2014 году 71%)) признают право жителей того или иного региона (страны) на объявление независимости через референдум. Несогласие с этим выразили 11% респондентов.

По мнению 42% жителей России при разделении государства или региона, каждый случай должен рассматриваться мировым сообществом индивидуально.

28% респондентов предлагают руководствоваться правом народов на самоопределение. 13% наоборот указывают на принцип территориальной целостности существующих государств.

Опрос проведен 9−10 октября 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последнее значимое событие в мире отделения части территории государства — это попытка Каталонии отделиться от Испании. 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость.8 ноября Конституционный суд Испании признал незаконной и отменил резолюцию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона.

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