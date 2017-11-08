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Конституционный суд Испании отменил резолюцию о каталонской независимости

Политика

Решение парламента Каталонии признано незаконным

Конституционный суд Испании отменил резолюцию о каталонской независимости
succo
Суд

Мадрид, 8 ноября 2017, 18:18 — REGNUM  Конституционный суд Испании признал незаконной и отменил резолюцию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона, сообщает 8 ноября газета El Confidencial.

Напомним, речь идет о резолюции, которую ныне распущенный каталонский парламент одобрил 27 октября.

Тогда испанское правительство подало в Конституционный суд Испании ходатайство об отмене этого решения каталонских парламентариев.

Кроме отмены резолюции о провозглашении независимости, Конституционный суд Испании также аннулировал каталонский закон о переходном периоде, принятый в автономии 8 сентября.

По мнению сторонников независимости, этот закон должен был регулировать процесс выхода региона из состава Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии участники всеобщей забастовки перекрывают автомобильные и железные дороги, протестуя против задержания членов каталонского правительства и выдачи ордера на арест экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В ответ Сенат Испании одобрил применение 155-й статьи Конституции, ограничивающее автономию Каталонии, подразумевающее роспуск каталонского правительства и парламента, а так же вводящее прямое управление регионом из Мадрида.

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Референдум о независимости Каталонии

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