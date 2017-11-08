СМИ отправили главу свердловского СКР в отставку

Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Управление СКР по Свердловской области обрело своего временного руководителя. Исполняющим обязанности ведомства назначен первый заместитель действующего главы СКР Валерия Задорина Михаил Бусылко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 8 ноября, Бусылко провёл горячую телефонную линию. Для журналистов местных СМИ это стало поводом утверждать, что Валерий Задорин либо отстранён от должности, либо ушёл в отставку, и теперь управлением руководит его первый заместитель.

Поводом для таких предположений стала история, которая произошла ещё в июле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин передал главе области Евгению Куйвашеву жалобы граждан, поступившие на июньскую прямую линию. Среди обращений была жалоба на руководителей предприятия в Нижнем Тагиле, которые обещали рабочим выплатить долги по зарплате, если их попросит президент.

Владимира Путина неприятно удивила такая «борзота». Тут же закрутился-завертелся чиновничий механизм.

Параллельно выяснилось. что Следственный комитет ранее уже возбудил по факту невыплаты зарплаты уголовное дело. Тем не менее руководитель управления Валерий Задорин был отстранён на период проверки. А резонансное дело забрал себе центральный аппарат СКР.

Позднее проверка выявила, что дело против «борзоты» областное управление расследовало как полагается. Задорин вернулся к работе.

Местные СМИ полагают, что он снова не у дел. Так это или нет, можно судить лишь косвенно. Официальных комментариев от представителей СКР пока не поступало.

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