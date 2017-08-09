Генерала СКР вернули: усилится ли на Урале борьба с невыплатами зарплат?

Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM В Свердловской области отстранённый ранее глава регионального следственного управления СКР вернулся к работе. Ряд экспертов выразили уверенность в том, что возвращение Валерия Задорина — закономерное решение, а его отстранение носило популистский характер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что причиной отстранения стал скандал с невыплатами заработной платы на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. О ситуации стало известно президенту России Владимиру Путину, который 9 июля в ходе своего визита в Екатеринбург указал временно исполняющему обязанности главы Свердловской области Евгению Куйвашеву на «борзоту» в руководстве предприятия, отметив, что начальство завода пообещало отдать рабочим долги по зарплате, если попросит президент. Впоследствии выяснилось, что ранее по факту невыплаты зарплаты на предприятии уже было возбуждено уголовное дело, но руководство СКР организовало свою проверку, заподозрив региональных следователей в волоките. В итоге 12 июля Валерий Задорин был временно отстранён от должности.

Однако, по мнению экспертов, вины следователей в том, что работодатели не выдают зарплату сотрудникам, даже попав под уголовное преследование, нет. СКР может только побудить руководство исполнить свои обязательства по выплате заработной платы, а не обязать. Такими полномочиями обладает лишь суд.

Более того, сама уголовная статья об ответственности за невыплату заработной платы в существующем варианте достаточно мягкая, отмечают эксперты. Она предполагает наказание, если следствием и судом будет установлена «корысть и личная заинтересованность» руководителя в невыплате, а доказать это либо практически невозможно, либо крайне сложно. Также по данному виду преступлений предусмотренный законом срок давности составляет два года.

Реально изменить ситуацию могут поправки в уголовное законодательство, когда руководство будет нести ответственность за то, что не выплачивало заработную плату, «имея такую возможность». Если эта норма будет прописана, то под неё как раз попадут злостные, или, по определению Владимира Путина, «борзые» неплательщики, тогда как руководители предприятий-банкротов с арестованными счетами и реальным отсутствием денежных средств под эту норму не попадают.

Отметим, что после того, как на ситуацию с невыплатой заработной платы на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий внимание обратил президент, средства на погашение долгов удалось изыскать. А сумма была немалая: к 12 июля 195 сотрудникам было выплачено более 13 млн рублей.

Как бы то ни было, уже после отстранения Валерия Задорина следственные органы активизировали свою работу по фактам невыплаты заработной платы на предприятиях Свердловской области. Стоит предположить, что и после возвращения к работе руководителя в региональном следственном управлении будут уделять расследованию уголовных дел по фактам частичной или полной невыплаты заработка самое пристальное внимание.

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