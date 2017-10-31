Финляндия решит вопрос о членстве в НАТО на референдуме — президент

Хельсинки, , 01:27 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что страна может присоединиться к военному блоку НАТО только после проведения референдума, передает Reuters.

Отвечая на вопрос в ходе дискуссии, посвященной предстоящим в январе президентским выборам, Ниинистё отметил, что решение о присоединении к Североатлантическому альянсу без проведения всенародного голосования не будет легитимным в глазах граждан.

«Я убежден, что такое решение требует легитимности, широкой поддержки… Я бы предостерег от принятия решения, которое оскорбит значительное число граждан», — считает президент Финляндии.

В 1995 году Финляндия вступила в Евросоюз, однако до сих пор не вошла в НАТО — прежде всего, из-за опасений конфронтации с Россией. По опросам, за вступление страны в НАТО выступает не более 21% граждан Финляндии.

Президентские выборы в Финляндии пройдут 28 января 2018 года. Большинство других кандидатов, как и действующий президент, либо поддерживает идею рефендума, либо прямо отрицают необходимость присоединения Финляндии к военному блоку.

Единственным кандидатом в президенты, который открыто выступает за вступление Финляндии в НАТО, является Нильс Торвальдс. Его рейтинг составляет 1%.

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