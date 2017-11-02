Замена губернаторов не связана с предстоящими выборами?

Москва, , 19:06 — REGNUM Каждый год Кремль будет менять по 10% губернаторского корпуса, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Так он прокомментировал ИА REGNUM встречу главы государства с бывшими губернаторами 10 российских регионов, которая прошла 2 ноября.

«Я бы не связывал эту ротацию с предстоящими выборами, потому что кадровая политика государства — это долгосрочная вещь, ориентированная на годы вперед, — считает эксперт. — Ротация кадров — это просто приход нового поколения управленцев во власть. Их обучили лучшие преподаватели и лучшие практики, в том числе и с мировым опытом».

По его мнению, старое поколение глав регионов действительно работало в непростых условиях, и экс-губернаторы — это те люди, которые стабилизировали страну.

«Их в самом деле надо награждать и показывать, что их заслуги ценятся, чтобы потом они осуществляли связку поколений, — отметил Матвейчев. — Необходимо, чтобы они становились наставниками для молодых и передавали им свой опыт».

Кроме того, эксперт предположил, что ротация продолжится в прежнем режиме, и каждый год будет заменяться примерно по 10% всего губернаторского состава, дабы он обновился постепенно и без резких скачков.

Напомним, что 2 ноября глава государства встретился с экс-губернаторами 10 российских регионов. В рамках этого мероприятия Владимир Путин поблагодарил их за проделанную работу и отметил, что им приходилось действовать в непростых условиях. Тем не менее, по словам президента, бывшие руководители регионов смогли минимизировать внешние негативные воздействия, стабилизировать ситуацию и создать условия для дальнейшего развития регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отставку ушли: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков, а также губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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