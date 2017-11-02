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Саакашвили вновь отказали в предоставлении убежища на Украине

Политика

Ранее экс-президент Грузии уже просил предоставить ему статус беженца

Саакашвили вновь отказали в предоставлении убежища на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 2 ноября 2017, 08:25 — REGNUM  Предоставить статус беженца отказали 1 ноября в государственной миграционной службе Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, сообщает «Эспрессо.TV».

Согласно сообщению, миграционная служба признала необоснованными опасения Саакашвили стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности. Также в миграционной службе заявили, что угроза безопасности, жизни или свободе Саакашвили не доказана.

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«Сообщаем, что Вам, Саакашвили Михаилу Николаевичу, отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите», — говорится в официальном документе миграционной службы.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уже подавал документы о признании его политическим беженцем на Украине, однако в первый раз миграционная служба Украины ему отказала по причине того, что просьба была передана через представителей.

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При этом Саакашвили заявил, что генеральная прокуратура Украины готовит документы для его экстрадиции в Грузию, где он обвиняется по нескольким преступлениям, совершенным в ходе его президентства.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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