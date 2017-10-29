Саакашвили: Порошенко готовится выдать меня Грузии

Киев, , 08:01 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, бывший украинский гражданин, пока действующий лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти начали готовить документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Об этом он написал на своей странице в американской социальной сети Facebook накануне, 28 октября.

«Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», — написал Порошенко.

При этом Саакашвилил язвит и пишет, что кому как не генпрокурору Украины Юрию Луценко лучше всех знать подробности деятельности Саакашвили на посту президента Грузии.

«Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда», — написал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили не смог получить на Украине статуса беженца и теперь может быть выдан властями этой страны в Грузию, где против него возбуждены уголовные дела, по которым он заочно осужден. В Грузии Саакашвили ждёт тюрьма.

На Украину Саакашвили прорвался незаконно, так как президент этой страны Пётр Порошенко лишил его гражданства, которое сам же ранее предоставил, когда делал Саакашвили губернатором Одесской области.

Сам Саакашвили утверждает, что миграционная служба не предоставила никаких документов, которые оспаривали бы его право находиться на Украине. Он заявил, что находится в стране на законных основаниях, как лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, поэтому депортировать его нельзя.