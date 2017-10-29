Саакашвили обжаловал указ о лишении украинского гражданства

Киев, , 17:16 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обжаловал указ президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства. Об этом сам лидер политической партии «Рух новых сил» сказал на митинге 29 октября, передает телеканал «112 Украина».

«Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства, — сказал Саакашвили. — Если кто-то из вас хочет пойти со мной в суд — пойдем вместе, чтобы напомнить, что я не один».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили проводит «народное вече», которое сам и организовал. У стен парламента Украины собрались несколько сотен человек (не более 400). Их охраняют более 700 сотрудников полиции.

Читайте также: Саакашвили: Порошенко готовится выдать меня Грузии

А также: Саакашвили проводит «Народное вече» у стен Рады