Путин сообщил о загадочном сборе иностранцами биоматериалов граждан России

Москва, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные представители с непонятной целью собирают биологический материал граждан РФ.

Такое заявление Владимир Путин сделал 30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в ответ на сообщение председателя совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова о массовом просмотре за рубежом видеотрансляций с избирательных участков в РФ.

«Вопрос — для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться», — сказал Игорь Борисов.

«Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — ответил Борисову Владимир Путин.

При этом глава российского государства добавил, что этот сбор ведется «целенаправленно и профессионально».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека выразил готовность обдумать возрождение президентского совета по помилованию.