Сергей Собянин признался, что ему стыдно

Москва, , 15:02 — REGNUM В центре Москвы загруженность парковок достигает 70%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 30 октября в интервью, вышедшем на телеканале «Москва 24».

«Один из журналистов принёс пачку фото и показал перекошенные бордюры, тротуары и спросил: вам не стыдно? — признался Собянин. — Стыдно. Я смотрю, и мне реально стыдно. У меня высокая внутренняя ответственность. Если мне этот пост доверили, то я должен сделать, что возможно сделать, не завтра, не послезавтра, а сегодня и сейчас».

Таким образом, спешка и неаккуратность, с которой в последнее время работает мэрия, наконец-то получили исчерпывающее объяснение. Выяснилось и то, почему непрекращающаяся критика в адрес Собянина, которой полнятся социальные сети, никак не влияет на проводимую столичными властями политику. Оказывается, те, кто на том же Фейсбуке негативно отзывается о работе мэрии, будут делать это в любом случае («всё равно будут писать», как выразился мэр), а стало быть, стоит ли ориентироваться на их мнение? Очевидно, что пользуясь таким приёмом, можно стать неуязвимым для любой критики. Достаточно лишь назвать недовольных твоей работой некими патологическими злопыхателями, которым всегда и всё не нравится, и можно делать всё, что хочешь.

Не внёс позитива мэр и рассказом о ситуации на дорогах. Как сообщало ИА REGNUM, проводимая в столице программа реновации всё сильнее усугубляет проблему нехватки парковочного пространства. Известие же о планах мэрии убрать автостоянки из дворов новых домов и вовсе вызвало среди автомобилистов бурю возмущения.

«В Москве и Подмосковье 7 млн автомашин, — заявил Собянин. — На дороги в сутки выезжает около 3 млн: 1,5 — это машины москвичей, и ещё столько же из других регионов. Больше Москва не вмещает. Поэтому и проводится политика парковочного пространства».

Кроме того, мэр пространно порассуждал об ограничительных методах, которые применяются в других странах, заверил, что город тратит колоссальные деньги на развитие транспортной инфраструктуры, но признал, что разгрузка локальных участков не может решить проблему средней загруженности трасс. Это, по словам Собянина, возможно только за счёт ограничительных методов.

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Напомним, что серьёзные сомнения в таких приёмах корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель центрального совета Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов.

«Запрещающие меры ни к чему хорошему не приводили никогда, они приводят только к тому, что народ возмущается и ненавидит то правительство, которое сейчас в Москве, — считает он. — Придумать можно меры, но воплотить в жизнь при этой власти бесполезно. В Москве существует проблема загруженности дорог. Негде поставить грузовой автомобиль, который ежедневно обслуживает предприятия и жителей города Москвы. Поэтому все грузовые автомобили едут утром в Москву, а вечером выезжают, вот и проблемы на дорогах. Землю решили лучше продать, чем думать о том, как людям лучше устроить жизнь в этом городе».

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Отметим также, что заявленная готовность мэра снизить загруженность улиц как-то плохо вяжется с тем, что происходит в действительности. К примеру, у экспертов много вопросов вызывает история с сужением некоторых московских улиц и расширением тротуаров, что в итоге привело к появлению огромных пробок. Делалось это в рамках проекта «Моя улица», которым Собянин очень доволен. По его словам, на улицах, которые прошли соответствующую реконструкцию, недвижимость дорожает на 20%, а из-за увеличения числа пешеходов растёт оборот кафе и ресторанов, что в свою очередь ведёт к дополнительным доходам бюджета, которые в 2017 году составили около 62 млрд рублей. Затраты, мол, окупаются в течение года. Сколько при этом теряют москвичи-автовладельцы — как нервов, так и денег, — мэр не уточнил. Не сказал он и о бюджетных потерях в результате постоянной переукладки столичной плитки. В конце концов, если всё так прекрасно, почему бюджет Москвы снова дефицитный?