Тбилиси, , 19:09 — REGNUM В Грузии опять создают конституционную комиссию с целью внесения очередных изменений в Конституцию Грузии, которая в ее нынешнем виде вступила в силу каких-то десять дней назад. Об этом 30 октября журналистам сообщил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что изменения будут внесены по согласованным с Венецианской комиссией Совета Европы вопросам.

«Согласно действующему законодательству, будет создана специальная комиссия, которая продолжит работу в течение месяца, после чего начнутся парламентские слушания. Речь идет о четырех основных вопросах, которые мы согласовали с Венецианской комиссией. Это отмена бонусной системы, оставление в силе права партий на объединение в блоки, уточнение записи, связанной со свободой вероисповедания, и уточнение полномочий Конституционного суда в связи с выборами», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его же информации, разработанный конституционной комиссией очередной проект изменений в Конституцию в первом и втором чтении парламент рассмотрит и утвердит до конца декабря текущего года. А в третьем чтении, окончательно, он будет утвержден в марте.

Спикер парламента пообещал, что в процесс обсуждения законопроекта будут вовлечены все заинтересованные стороны, но отметил, что дискуссии по содержанию Конституции уже исчерпаны.

«Консультации по Конституции закончены, речь идет о конкретных соглашениях, исполнение которых парламент обеспечит вместе с Венецианской комиссией», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что парламент Грузии утвердил спорный проект изменений в Конституцию Грузии на внеочередном пленарном заседании 26 сентября, но уже на следующий день представители правящей партии «Грузинская мечта» заговорили о возможности применения к законопроекту вето президента. Причиной были названы те положения, пересмотра которых требовала Венецианская комиссия. Представители парламентского большинства провели встречу с президентом и предложили ему применить вето к статьям о так называемой «бонусной системе» (согласно которой нераспределенные мандаты переходят к победившей на выборах партии) и об отмене избирательных блоков. Президент Георгий Маргвелашвили после консультаций с оппозицией наложил вето не только на согласованные с «Грузинской мечтой"и статьи, но и на все вопросы, вокруг которых велись дискуссии в течение всего периода разработки и обсуждения конституционного законопроекта.

Возмущенное решением президента парламентское большинство на внеочередном пленарном заседании 13 октября преодолело вето президента, после чего, 19 октября президент сделал «тяжелый», по его определению, шаг и подписал законопроект, чтобы предотвратить возможную дестабилизацию обстановки в стране.