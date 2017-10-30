Госдеп США требует от Белграда поддержать создание армии Косово

Белград, , 16:06 — REGNUM Сербские СМИ узнали новые подробности визита в республику заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайана Йи. Как передаёт 30 октября белградское издание Informer, представитель Госдепартамента США назвал условием формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово поддержку властями Сербии решения о преобразовании Сил безопасности Косово в полноценную армию.

Напомним, что соглашение о создании в Косово сообщества муниципалитетов с сербским большинством населения было заключено между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза ещё в августе 2015 года, однако по сей день эти договорённости остаётся нереализованными.

Косовские власти считают, что сообщество должно иметь статус своего рода неправительственной организации, которая будет способствовать сотрудничеству между муниципалитетами с сербским большинством в сферах экономического развития, образования, здравоохранения, сельского и городского планирования, тогда как Белград настаивает, что оно должно иметь широкую автономию и быть политическим органом, уполномоченным принимать решения в указанных сферах.

Решение о создании Вооружённых сил Косово, которые должны заменить сформированные в 2009 году Силы безопасности, было принято албанскими властями края ещё в марте 2014 года. Предполагается, армия Косово будет состоять из 5 тысяч солдат регулярных войск и 3 тысяч резервистов.

Приштина пытается ускорить процесс создания армии, однако до сих пор не получила окончательного одобрения на это от своих международных покровителей. В частности Вашингтон настаивает на том, что для создания армии Косово необходимо внести поправки в конституцию, а также получить одобрение представителей всех этнических общин в стране, то есть сербов. Также в США заявляли, что, в первую очередь, Косово должно решить вопрос о демаркации границы с Черногорией. Подчёркивается, что именно такой подход в дальнейшем может способствовать интеграции Косово в НАТО и Евросоюз.

Следует отметить также, что создание Вооружённых сил Косово станет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая закрепляет пребывание на территории края исключительно многонациональных сил под международным контролем.

Ранее, напомним, сообщалось, что Хойт Брайан Йи в ходе своего визита в Сербию 23−24 октября вновь озвучил требование Вашингтона о закрытии Российско-сербского гуманитарного центра в Нише. США ожидают от Сербии отказа от тесных связей с Россией и скорейшего присоединения к санкциям против Москвы. Кроме этого, как стало известно СМИ, Хойт Йи потребовал от властей в Белграде «уважать суверенитет Косово», а также «обуздать» президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика.

В своём публичном выступлении на XVII Сербском экономическом форуме представитель Госдепартамента США, в частности, заявил, что страны, нацеленные на вступление в Европейский союз, должны прямо демонстрировать свои намерения, а не пытаться «усидеть на двух стульях».

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