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Эрдоган: Турция готова занять «достойную нишу в меняющемся мире»

Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что достижениями современной Турции серьезно обеспокоен ряд зарубежных кругов

Анкара, 28 октября 2017, 16:49 — REGNUM  Народ Турции, который шаг за шагом осознает «свою силу и возможности», готов занять «достойную нишу в меняющемся мире». Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Конья.

По его словам, достижениями современной Турции серьезно обеспокоен ряд зарубежных кругов.

«Турецкий народ вместе с сотнями миллионов друзей в различных уголках мира полон решимости занять достойную нишу в меняющемся мире», — сказал президент Турции.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 22 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле сообщил, что власти Турции не будут оглядываться на мнение других при устранении источников угрозы.

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