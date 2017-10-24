Эрдоган: Военная операция Турции в сирийском Идлибе близится к финалу

Анкара, , 19:26 — REGNUM Операция турецкой армии в сирийском Идлибе скоро завершится, а следующей военной целью может стать курдский Африн на севере Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 24 октября телеканал Haber Turk.

По информации телеканала, такое заявление турецкий президент сделал в ходе своего выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития.

«Что мы раньше говорили? Мы можем за одну ночь внезапно войти и ударить», — цитирует слова Эрдогана телеканал.

Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о старте военной операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе 9 октября. По планам турецких военных, там будут размещены три базы и более 40 наблюдательных пунктов. Кроме того, турецкие военные намерены взять под контроль автотрассу Рейханлы — Африн — Телль-Рифъат.

В это же время Эрдоган сделал заявление о готовности армии Турции действовать в Сирии и после завершения этой операции, предпринимая действия против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) в районе сирийского Африна.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Анкара продолжает считать СНС и партию «Демократический союз» сирийским филиалом Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

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