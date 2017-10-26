В ближайшее время на Курилах начнут строить базу ВМФ РФ

Москва, , 13:46 — REGNUM Работы по созданию на территории Курильских островов базы Военно-морского флота начнутся в ближайшее время, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерация Франк Клинцевич.

«Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время», — цитируют Клинцевича РИА «Новости».

По его словам, на Курилах также будет восстановлена аэродромная сеть. В будущем военно-морская база будет способна принимать любые корабли, в том числе первого ранга.

На островах уже размещены противокорабельные ракетные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал», сформированы береговые ракетные дивизионы, которые несут боевое дежурство на острове Итуруп и Кунашир.

Кроме того, 23 августа 2017 года постановлением правительства России создана ТОР «Курилы». Большие надежды с развитием ТОР связал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Развитие ТОР «Курилы» Трутнев назвал «безальтернативным» процессом.

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Много споров в российском обществе вызывает вопрос совместного освоения Курил. Постоянный автор ИА REGNUM, доктор исторических наук, академик РАЕН Анатолий Кошкин назвал создание ТОР «Курилы» «еще одним шагом на пути к смерти японской мечты о включении южных Курил в состав Японии».

Курильские острова, считает эксперт, не только служат линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан.

При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония. Кроме того, ценность Курил определяется запасами минералов, среди которых есть особо ценные, а также крупнейших ресурсов ценных пород рыб и морепродуктов.

В целом, стоимость добываемых ресурсов превышает $4 млрд. Однако, вопрос о судьбе южнокурильских островов, на которые необоснованно претендует Япония, не может быть ограничен лишь соображениями военно-стратегических и экономических интересов. Это весьма острый вопрос чести и национального достоинства государства и народа.

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Еще в 90-е годы, в период ослабления России, японское правительство ставило вопрос о «возвращении» Курильских островов почти в форме ультиматума. Теперь же навязанная нам японцами и бывшим руководством страны так называемая «курильская проблема» давно переросла из дипломатической в острую проблему внутриполитической борьбы, что оказывает воздействие на расстановку политических сил в центре и в региoнах.

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Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи в южной части Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Официальная позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Таким образом, Южно-Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, при этом её суверенитет и юрисдикция над ними сомнению не подлежат.