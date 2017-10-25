Курильские острова России: что с ними делать?

Южно-Сахалинск, , 18:29 — REGNUM 2 сентября 1945 года состоялось подписание капитуляции милитаристской Японией. По условиям капитуляции южные Курильские острова и южная часть острова Сахалин, оккупированные Японией по результатам русско-японской войны 1905 года, были возвращены в состав российского Дальнего Востока. С этим фактом до сих пор пытаются спорить японские политики, а в 90-е годы, во время всевластия Ельцина, дело чуть было не дошло до незаконной передачи Японии этих островов. И сейчас официальный Токио продолжает гнуть свою линию, ища лазейки для реализации замысла.

«Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония», — пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Ценность Курил определяется также запасами минералов, среди которых есть особо ценные, а также крупнейших ресурсов ценных пород рыб и морепродуктов.

ИА REGNUM начинает опрос с целью выяснить отношение россиян к Курилам и связанным с ними проблемам отношений с Японией. Как вы считаете, должны ли Курилы быть переданы Японии и если да, то почему? Стоит ли России поддаваться на дипломатическое давление, оказываемое на нее по данному вопросу? О каких сторонах жизни и проблем Курильских островов вы бы хотели знать больше? В чём вообще ценность этой территории для России? Стоит ли включить в число государственных праздников 3 сентября как День победы над милитаристской Японией?

Опрос проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет не только узнать мнение отдельного респондента, но и дать ему возможность увидеть картину в целом по стране, поняв, кто те люди, которые разделяют его мнение.