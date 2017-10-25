У Госдепа возникли сложности с санкционным списком против РФ

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Трудности, возникшие при составлении антироссийского санкционного списка, помешали Госдепартаменту США предоставить документ в срок. Об этом сообщила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэр.

В начале августа президент США Дональд Трамп утвердил принятый конгрессом законопроект, предусматривающий новые ограничения против РФ, Ирана и Северной Кореи. Документ отводил срок до 1 октября на составление перечня лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, подпадающих под санкции.

Науэр отметила, что сама не занимается составлением списка, однако от коллег знает о том, что процесс этот довольно сложный и потребует времени. Она заверила, что в Госдепе стремятся завершить работу над списком как можно скорее.

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Ранее конгресс США уже выражал недовольство тем фактом, что Белый дом не спешит вводить против Москвы новые санкции. Новые ограничения должны стать наиболее масштабными с начала 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владими Путин назвал новые санкции Вашингтона нацеленными на вытеснение Москвы с энергетического рынка Европы. При этом он отметил, что политические предлоги и поводы используются для того, чтобы некто продвинул свои чисто коммерческие интересы. Речь идет о грубом вмешательстве политики в рыночные отношения, заключил он.

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