Путин: Цель санкций США — вытеснение России с энергорынка Европы

Краснодар, , 18:24 — REGNUM Последние санкции Вашингтона против Москвы прямо направлены на то, чтобы вытеснить Россию с энергетического рынка Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 19 октября на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные, чисто коммерческие, интересы», — отметил глава государства.

Так, по словам Путина, недавно принятый Конгрессом США пакет санкций «откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США», при том, что его объёмов «ещё и не хватает».

Владимир Путин отметил, что России целенаправленно создаются препятствия в прокладывании новых энергетических маршрутов, в том числе Северного и Южного потоков, несмотря на то, что такая диверсификация экономически выгодна Европе и служит укреплению её энергетической безопасности.

«Мы наблюдаем все больше примеров того, как политика грубо вмешивается в экономические, рыночные отношения, а ведь ещё совсем недавно говорили, что это невозможно, контрпродуктивно и такого нельзя допускать», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию выступления Владимира Путина на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».