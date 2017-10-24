Двойное гражданство в Литве может стать недостижимым

Вильнюс, , 13:37 — REGNUM После того, как Конституционный суд Литвы 20 октября постановил, что расширение возможности предоставления двойного гражданства возможно только путем изменения Конституции на референдуме, начались разговоры о возможной дате референдума. Планируется, что он будет организован вместе с президентскими выборами в 2019 году.

Однако старший советник президента Дали Грибаускайте по вопросам экономической и социальной политики Лина Антанавичене утверждает, что формулировка вопроса референдума очень трудная задача.

«Еще раз суд подтвердил то же самое, что для того, чтобы узаконить двойное гражданство, необходимо принять решение путем референдума. Может, ничего неожиданного и не было, но сейчас другой вопрос, что сделать, чтобы народ пришел и высказал свое мнение», — сказала советник президента в программе «Позиция» на радиостанции Žinių radijas.

«Мы говорим о самом главном — о самой главной основе. Нельзя просто выбрать кусочки из Конституции, пытаясь ее изменить, чтобы референдум состоялся. Нужно сосредоточиться всем политикам, обществу, соотечественникам в Литве и за границей, работать сообща, поясняя и призывая, чтобы литовцы действительно приняли участие в референдуме», — излагала позицию президента ее советник.

По мнению Антанавичене, очень ответственная работа ждет того, кто должен будет сформулировать сам вопрос. По ее словам, это очень ответственная работа.

«Дьявол прячется в деталях, имеет значение каждое слово, каждая запятая», — сказала Антанавичене.

По ее утверждению, этот вопрос зависит не от позиции президента.

«Народ будет решать, не президент. Это вопрос, который должна решить вся Литва, а не один влиятельный или менее влиятельный политик», — заявила советник президента.

Сейм спрашивал у Конституционного суда, можно ли законом утвердить права на двойное гражданство для граждан Литвы, которые после восстановления независимости приобрели гражданство стран ЕС и НАТО.

В Конституции говорится, что за исключением предусмотренных законом случаев, никто не может одновременно являться и гражданином Литвы, и гражданином другой страны.

Конституционный суд ранее заявлял, что эта установка означает, что двойное гражданство не может быть распространенным явлением, поэтому узаконивание двойного гражданства для лиц, которые уехали из страны после восстановления независимости, противоречит Конституции.

Литва за 27 лет независимости лишилась более одного миллиона жителей, а большинство из них покинули страну после вступления Литвы в ЕС в 2004 году.

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