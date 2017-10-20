Литва в шаге от потери миллиона граждан

Вильнюс, , 18:30 — REGNUM Более широкое предоставление двойного гражданства возможно лишь в том случае, если путем референдума будет изменена Конституция, постановил сегодня, 20 октября, Конституционный суд Литвы.

«Согласно Конституции, если после референдума не будет изменена Конституция, Сейм не может в законе установить, что граждане Литвы, уехавшие из страны после восстановления независимости, могут быть одновременно и гражданами Литвы, и гражданами другого государства», — объявил глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Сейм спрашивал у Конституционного суда, можно ли законом утвердить права на двойное гражданство для граждан Литвы, которые после восстановления независимости приобрели гражданство стран ЕС и НАТО.

В Конституции говорится, что за исключением предусмотренных законом случаев, никто не может одновременно являться и гражданином Литвы, и гражданином другой станы.

Конституционный суд ранее заявлял, что эта установка означает, что двойное гражданство не может быть распространенным явлением, поэтому узаконивание двойного гражданства для лиц, которые уехали из страны после восстановления независимости, противоречит Конституции.

Премьер Саулюс Сквернялис ранее заявлял, что если Конституционный суд не откроет путь двойному гражданству, политики должны будут срочно объявить референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию.

Референдум может пройти одновременно с президентскими выборами в 2019 году, однако в Литве из-за низкой явки избирателей референдумы были признаны состоявшимися очень редко. Чаще явка не превышала необходимых 50%. В первую очередь — из-за эмиграции.

Граждан Литвы попросту мало в самой Литве. Считается, что вне Литвы постоянно проживает порядка миллиона граждан Литвы. Если референдум не состоится, то все они потенциально могут перестать ожидать изменения литовских законов, а о смягчении закона о гражданстве уже говорят больше десяти лет, и получить паспорта иностранных стран, автоматически лишившись литовского гражданства. В первую очередь это касается литовцев, проживающих в Великобритании, где их, по разным оценкам, не менее 300 тыс. человек. После выхода Великобритании из ЕС все они не смогут также комфортно проживать как граждане Евросоюза. Но смогут получить британский паспорт, сразу же потеряв литовский.