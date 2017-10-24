Что сделает Собянин, чтобы победить на выборах?

Москва, , 12:31 — REGNUM Все затеи мэра Москвы Сергея Собянина будут оборачиваться катастрофами, считает политолог Андрей Колядин. Так он прокомментировал ИА REGNUM обещание действующего градоначальника снова баллотироваться на пост мэра в 2018 году.

«Я даже не надеюсь, что он поменяет свой внутриполитический блок и наберет туда профессионалов, потому что мы понимаем — это невозможно, — заявил эксперт. — Все его прекрасные идеи в будущем обернутся катастрофами для москвичей и приведут ко многим физическим и психическим заболеваниям из-за страха перед тем, что происходит вокруг».

При этом Колядин отметил, что основные мероприятия (реновация и изменение транспортной системы и удаление киосков), которые организовал Собянин, сами по себе были верными. Вопрос в том, как именно нынешний мэр претворял задуманное в жизнь.

«Для металлического ящика всё это исключительно позитивные вещи, которые действительно улучшают город, — пояснил Колядин. — Но всё проходило в каком-то странном режиме. Блок общественных связей, который должен был сопровождать эти великие дела, работал так, что каждое великое дело вызывало акции протеста, выводило людей на улицы, заставляло их нервничать, кричать и находиться в предынфарктном состоянии».

Ждать же, что в свой очередной мэрский срок Собянин переменит курс и обратится к более взвешенной и продуманной политике, по мнению эксперта, не стоит.

«Человек живёт в абсолютной уверенности, что он действительно делает для Москвы великие вещи, а те, кто сопротивляется, это враги и наймиты Госдепа и не совсем умные люди, — полагает Колядин. — Он абсолютно уверен в этом. Изрядная часть его проектов была нужна, но вместо того чтобы, например, ночью сносить киоски (у владельцев которых было право собственности) экскаваторами, нужно было нанять стаю высококвалифицированных изощренных юристов. Те решили бы эту проблему в юридической плоскости, не нарушая все конституционные нормы. Да, в политике приходится принимать непопулярные решения, но надо оставаться в рамках закона».

Что касается выборов, то они, как считает эксперт, закончатся победой действующего мэра.

«Конечно, он выдвинется и выиграет вне зависимости от того, как нервничает изрядная часть москвичей и насколько она его не любит, — прогнозирует эксперт. — Наверняка будет продумано какое-то новое технологическое решение типа снижения явки, замораживания выборов, и в результате из 14 миллионов москвичей придет 10 тысяч и проголосует за Собянина. Центр его поддержит, а он сам будет гордиться тем, что выиграл. Мы же будем и дальше «гордиться» своим мэром».

Отметим, однако, что, по мнению некоторых экспертов, успех Собянина на предстоящих выборах отнюдь не гарантирован. В том числе и потому, что именно федеральный центр может отказать московскому мэру в столь необходимой ему поддержке. Принимая все более и более непопулярные решения и провоцируя москвичей на протесты, Собянин де-факто подставляет первое лицо государства. Особо чувствительным этот фактор грозит стать накануне президентских выборов.

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Напомним, что своё обещание снова побороться за пост мэра Собянин высказал в интервью «Ведомостям». Слухи о возможном назначении премьер-министром РФ он комментировать отказался.