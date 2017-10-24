Посол Украины: США увеличат финансовую помощь Киеву

Киев, , 09:03 — REGNUM Финансовая помощь Украине от США в 2018 году увеличится, заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает 24 октября «Укринформ».

По его словам, сенат (верхняя палата парламента) США принял решение об оказании финансовой помощи Украине в 2018 году в том же или большем размере, как и в 2017 году. Чалый подчеркнул, что в комитете по вопросам ассигнований в палате представителей (нижняя палата парламента) США озвучивается та же сумма, что и в сенате.

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«То есть мы получим такую же поддержку, и, я думаю, она даже будет увеличена», — сказал Чалый.

Украинский посол напомнил, что США уже выделили Украине $150 млн на обучение ВСУ, а также намерены профинансировать поставку Киеву контрбатарейных радаров, противоминного и контрснайперского оборудования, беспилотников и других технических оборонных средств.

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Дипломат отметил, что Украина готова перейти на «другой уровень сотрудничества» с США, в частности речь идет о совместном производстве боеприпасов, вооружений, самолетов, тяжелой техники.

Напомним, Киев неоднократно подчеркивал, что США готовы предоставить ВСУ летальное оружие. Тем не менее этот вопрос до сих пор не решен, и многие эксперты считают, что США не готовы к поставкам оружия на Украину.

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