Минфин США готов помочь Украине в реформах

Киев, , 08:03 — REGNUM Оказать содействие реформированию государственной фискальной службы (ГФС) Украины готово министерство финансов США, сообщает 17 октября пресс-служба министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, поддержку комплексной реформе ГФС Украины выразил министр финансов США Стивен Мнучин во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком и послом Украины в США Валерием Чалым. Стороны обсудили изменение «философии» фискальной службы и проект по ее комплексному реформированию.

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Помимо этого, эффективность проводимых Киевом реформ отметил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Митчелл во время встречи с украинским министром финансов. Митчелл подчеркнул, что Украине необходимо создать антикоррупционный суд для продолжения структурных реформ.

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Напомним, Соединенные Штаты были одними из тех, кто всеми способами поддерживал «Евромайдан» на Украине в 2014 году и добивался смены власти в Киеве. После успешного государственного переворота новая киевская власть стала предельно зависимой от США. Депутаты Верховной рады неоднократно заявляли о прямом давлении со стороны Соединенных Штатов во время принятия тех или иных решений украинским парламентом.

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