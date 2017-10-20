Станислав Стремидловский, , 15:32 — REGNUM

События 17 октября в Киеве, которые кто-то поспешил окрестить «третьим Майданом», а кто-то иронично именует «Михомайданом», вызвали массу споров и дискуссий, пишет «Думская» (Одесса). Уместно ли устраивать волнения в воюющей стране, требуя провести реформы, которые вроде бы никто не отказывается проводить? Кто все эти люди, и ради чего они съезжаются со всей Украины в столицу? Чтобы ответить хотя бы на часть этих вопросов, корреспондент издания отправился из Одессы в Киев под видом рядового активиста «Руха новых сил» и лично поучаствовал в «революционных» событиях: «За полчаса до отправления автобусов еще нет, а на месте находится не более полусотни активистов. Это люди разных возрастов, но в основной своей массе — мужчины средних лет. Есть и женщины, есть и молодежь, есть и пенсионеры, но не так много. Перед отъездом людей знакомят со старшими. Их по два-три на каждый автобус. По салону передают бумагу, в которую записывают фамилии и телефоны. Теперь краткий инструктаж: прибытие к станции метро «Теремки», затем группами по 10—12 человек добираемся до Крещатика, далее пешком к памятнику Валерию Лобановскому на входе в одноименный стадион. Брать с собой самое необходимое, заранее сходить в туалет, воды много не пить. Автобус прибыл в столицу примерно в пять утра. Мы отправляемся к метро в запланированное время, в 7:30. Перед этим неожиданно сообщают, что нужно взять агитационные газеты и распространять их в центре. Чем ближе к улице Грушевского, тем чаще встречаются правоохранители. У подножья улицы — несколько десятков бойцов Нацгвардии, у входа на стадион — полицейские и бойцы спецбатальона (бывший «Беркут»). А больше всего силовиков в Мариинском парке. Здесь всё кишит подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии в полной экипировке. Десятки автобусов «Атаман», штук 40 огромных автозаков Нацгвардии, причем в основном не привычные глазу одессита КрАЗы, а белорусские МАЗы. Правоохранители одеты с иголочки и производят приятное впечатление. Они спокойны и уверены в себе. Их очень много.

Попасть к Раде будет непросто. Вот в начале Грушевского собираются оппозиционные силы. Первой выступает колонна ветеранов батальона «Донбасс» во главе с нардепами Соболевым и Семенченко, за ними идет «Самопомощь». Вскоре стартует и «Рух новых сил». Одесситам ставят второстепенную задачу — заблокировать вход в жилой дом на Институтской. Здесь, по некоторым данным, есть тайный выход из Верховной рады, откуда могут просочиться народные депутаты, пытающиеся скрыться из сессионного зала. Следует отметить, что далеко не все одесситы, прибывшие поддержать Саакашвили, политически подкованы. В общих чертах они знают, что прибыли отстаивать принятие антикоррупционных законов, но каких именно, сказать не могут. Они долго гадают, за кого выступает проходящий мимо Валентин Наливайченко, и в конце концов провозглашают, что «Наливай пока за нас». Партию бывшего экс-замгенпрокурора Голомши «Патриот» причисляют к «зрадникам», хотя «Справедливость» и «Патриот» идут в одной колонне. Один активист признается, что голосовал за Януковича, второй мечтает о диктатуре военных, третий либерал, но всех этих людей объединяет недовольство нынешним президентом и премьером. Наконец, осаду подъезда снимают. Нашу группу перебрасывают к сцене перед Верховной радой. Путь преграждают рамки и грозные полисмены, но досмотр чисто символический: в сумки и рюкзаки не заглядывают, карманы не проверяют. Флагов на площади перед парламентом очень много — в основном партийные, но хватает и национальных, а также «бандеровских» красно-черных.

Атмосфера наэлектризована до предела. Один батюшка начал было вещать о засилье евреев во власти, но тут у него отключился микрофон, и из колонок полилась какая-то музыка. То ли это с небес отреагировали на выходку, то ли просто звукорежиссеру махнули: мол, прикручивай этого товарища, а то он сейчас наговорит на статью. Впрочем, нельзя сказать, что поп был один такой: несчастных евреев несколько раз поминали и на сцене, и просто в толпе. Что характерно, антисемитам даже не возражали. Черная рада… Примерно в пять вечера мощная колонна с авангардом из ветеранов «Донбасса» продавливает кордоны правоохранителей и проходит к Раде. И здесь себя проявляют одесситы — именно они доставляют крепления и стойки, именно они устанавливают первые две палатки на проезжей части. За ними следуют другие, однако почин положили наши земляки. Однако революции так и не случилось. К вечеру боевой запал одесситов и других участников действа угасает. Люди, приехавшие на голом энтузиазме, откровенно устали и хотят домой, хотя несколько десятков активистов всё-таки остаются в палаточном городке. Где-то в десять, собрав всех дошедших, автобусы уходят на Одессу».

Украинские демографы бьют тревогу, сообщает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Население страны стремительно сокращается. Многие традиционно списывают все на войну, ухудшение криминогенной ситуации, рост числа аварий на дорогах. Но основной причиной смертности украинцев остаются болезни. Причем динамика очень удручающая. Возьмем, например, данные десятилетней давности. Согласно им, от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 62,5%, от новообразований (онкология) — 11,7%, от болезней органов дыхания, органов пищеварения и некоторых инфекций — около 9,9%. Иными словами, болезни забирали ежегодно 84% от общего количества умерших. Сейчас этот показатель составляет почти 90%. Причем наибольший рост смертности фиксируется в результате сердечно-сосудистых заболеваний (67,3%) и онкологии (13,3%). Опрос социологической группы «Рейтинг», который проводился прошлой осенью, показал, что 70% украинцев не удовлетворены услугами государственных медучреждений. Более того, 55% респондентов почувствовали существенное ухудшение качества этих услуг. Права на бесплатную медицину, прописанного в Конституции Украины, уже давно никто не соблюдает. Кроме того, что украинцы платят за систему здравоохранения своими налогами, так еще вынуждены буквально всё покупать за свой счет. И речь идет не только о дефицитных лекарствах, но и банальных перевязочных материалах, шприцах. А еще существует так называемая «добровольная благотворительность» в пользу больниц или конкретных врачей, без которой пациенту не сделают даже простейшей операции. Возвращаясь к опросу социологов, 83% респондентов ответили, что лечение для них и их семей обходится дорого. Более того, 77% опрошенных отметили высокую стоимость лечения именно в государственных медицинских учреждениях.

В Чернигове и по всей Украине под торговой маркой «От фермера» распространяют мясные изделия из инфицированной африканской чумой свинины, передает «Сіверщина» (Чернигов). Об этом изданию поведал председатель общественной организации «Союз общин «Сильная Черниговщина» Олег Скварский. «Вспышка инфекции была зафиксирована еще 1 октября на предприятии «Колос», расположенном в Куликовке Черниговской области, — заявил общественник. — Почти две недели власть не могла установить надлежащий карантин и откровенно крышует предприятие. Трехкилометровая карантинная зона установлена лишь на бумаге. Все необходимые мероприятия по дезинфекции не выполнены из-за отсутствия препаратов. Предприятие и сам свинарник до сих пор работают. Продукция каждый день поступает в торговую сеть. 12 октября я вместе с активистами убедился в том, что инфицированная свинина полным ходом реализуется в Чернигове и области. 40-дневный срок карантина никто выполнять не собирается».

В Ровно «откалибруют» выступления артистов, обвиняемых в сепаратизме, отмечает «Рівне Вечірнє» (Ровно). После бойкотов концертов Ольги Поляковой и Сергея Бабкина городские депутаты решили откорректировать свое предыдущее решение. Как выразился секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук, запрет концертов артистов, которые выступали в России и «оккупированном» Крыму, не работает. К тому же решение депутатов было незаконным, поэтому его невозможно было юридически выполнить. «Уточнение» будет заключаться в том, чтобы придерживаться списка запрещенных артистов, которое подали Служба безопасности Украины и министерство культуры. Так не будет субъективности. Потому что компании, которые организовывают концерты, считают одно, а общественные организации другое. По словам Паладийчука, будет снято напряжение между исполнителями и общественными деятелями. Первые будут знать, что их концерты не станут срывать, а вторые будут понимать, что ни один артист-«сепаратист» не сможет давать концерт в Ровно.

Украинский музыкант и певец Сергей Бабкин признал Россию страной-«агрессором» перед публикой, собравшейся на его концерт в Днепропетровске, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Ранее активисты опубликовали в сети аудиозапись разговора с музыкантом, где тот отказался признавать Россию «агрессором». 12 октября перед зданием ДК Машиностроителей, где должен был состояться концерт, собрались почти два десятка активистов от «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Свободы». Они требовали, чтобы музыкант публично заявил о своей позиции относительно российской «агрессии» против Украины. В результате Бабкин встретился с двумя активистами, а затем всех митингующих пригласил в зал, где собрались зрители на концерт. «Я признаю правительство России «агрессором», — заявил украинский певец. Затем активисты попросили озвучить его свою позицию и по «оккупации» Крыма. Сергей Бабкин признал, что Крым — «оккупированная» территория Украины. Только после этого концерт начался, а активисты покинули помещение.

На Тернопольщине мужчина «исповедал» палкой свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет «За Збручем» (Тернополь). История эта началась еще в июне. В село Тудорив, что в Гусятинском районе, ездили на велосипедах два свидетеля Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И заметил их один местный житель. В тот момент, когда они выходили из его двора. Мужчине пришлось не по душе, что в его отсутствие незнакомцы осматривают его хозяйство. И он решил объяснить им правила вежливости. А чтобы объяснение лучше усвоилось, взял в руки палку. Свидетелям сильно досталось. Сначала они обратились в больницу, а потом, решив не ждать Божьего суда, написали заявления в полицию. На днях Гусятинский районный суд вынес приговор по этому делу. Мужчине пришлось заплатить 850 гривен штрафа и, кроме того, по тысяче гривен морального ущерба и по сто гривен материального. Хотя пострадавшие требовали другие суммы. Один хотел 5 тысяч гривен, а второй — 8 тысяч. Свои требования мотивировали тем, что натерпелись хорошего страха, потерпели физическую боль и моральную травму. Кроме того, очень испугались за свою жизнь.

12 октября состоялась судьбоносная сессия Почаевского городского совета, на которой удалось не допустить передачу почаевской земли в руки духовенства Свято-Успенской Почаевской лавры, которое ведет «откровенную пророссийскую пропаганду», радуется «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Слово изданию: «В течение более двух лет батюшки «продвигают» свой вопрос о выделении им в постоянное безвозмездное (!) пользование почти 2 гектаров земли. Имея большую поддержку в депутатском корпусе, они давно бы уже имели документы на руках и чувствовали бы себя хозяевами на украинской земле, но такой «оккупации» не допускают общественные активисты края. Представители патриотических организаций и некоторых политических партий каждый раз приезжают на заседание горсовета, в повестку дня которого вносится данный вопрос, и пытаются донести до присутствующих, что такое голосование — это предательство Украины. Интересы Почаевской лавры на нынешней сессии, как и на предыдущих, отстаивали несколько десятков прихожанок, в основном пенсионного возраста. На каждое «Слава Украине!» из уст активистов прихожанки Лавры выкрикивали: «Слава Богу!». А затем почти проклинали патриотов, угрожали местью от Богородицы. После эмоциональных выступлений депутатов-свободовцев Тернопольского областного совета, нескольких почаевских депутатов, которые выступают против передачи земли Лавре, бескомпромиссных реплик участников «АТО» и острых споров между присутствующими в зале, мэр Василий Бойко вынужден был предложить снять с повестки дня вопрос о земле для Лавры. Депутатам не оставалось ничего другого, как поддержать данное предложение. Но это не значит, что они изменили свое мнение, а потому рано или поздно снова вынесут вопрос на голосование. К слову, руководство Почаевской городского совета откровенно провоцирует конфликт, вынося данный вопрос на рассмотрение, ведь в свое время местные депутаты проголосовали за то, чтобы не нарушать его до завершения войны в Донбассе».

В Черновцах группа румынских организаций Буковины начала пикетирование под стенами Черновицкой областной государственной администрации относительно подписанного президентом Петром Порошенко закона «Об образовании», передают «BukNews» (Черновцы). У «дома со львами» собрались около 200 человек с румынскими флагами и транспарантами на румынском языке. А на лестнице — около 20 активистов «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с плакатами, на которых обращение к румынам — украинским гражданам. Во время пикета возникла словесная перепалка. Активисты критиковали представителей румынского национального меньшинства из-за их отношения к закону «Об образовании». Активисты держали в руках плакаты с лозунгами «Обратите внимание, румыны, вы гражданине Украины?», «Братья-румыны, определитесь, вы с Украиной или с Путиным?», «Государственный язык и Украина — превыше всего». Позже они начали петь гимн Украины. В этот момент румыноязычные участники акции выкрикивали на родном языке: «Мы — румыны» и скандировали «Позор!». Митинг румынских организаций завершился принятием ими обращения к главам Черновицкой ОГА и облсовета относительно закона, который обвинили в том, что он ограничивает права национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

«Mukachevo.net» (Мукачево): «В Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья». Как и анонсировалось, митинг состоялся в пятницу вечером, 13 октября, под стенами украинского дипломатического представительства. Во-первых, следует отметить, что акцию проигнорировали большинство венгерских медиа. Во-вторых, она оказалась малочисленной. Речь идет об около 100—150 человек, эту цифру озвучила на митинге евродепутат Кристина Морваи. В-третьих, хотя официально партия «Йоббик» отмежевалась, многие ее партийцы были на митинге. Присутствовала символика этой политической силы. Морваи представляют как независимую, но партия «Йоббик» на собственном сайте называет ее не просто своим партийцем, но и дважды кандидатом в Европарламент. В-четвертых, хотя официальным организатором акции является скандальный священник Лорант Гегедюш-младший, именно Кристина Морваи и «юрист-активист» Томаш Гауди-Нодь, который длительный период тесно сотрудничал с «Йоббиком», были главными спикерами на акции. В-пятых, то, о чем заявляли Морваи, Томаш Гауди-Нодь и другие участники акции, пересказывать нет смысла, ибо это «словоблудие» очень провокационного и сепаратистского содержания упаковано в лозунги о праве наций и народов на самоопределение и так далее. Про украинский закон об образовании говорилось очень мало. Куда красноречивее и четче были надписи на футболке, в которой на акцию пришел Томаш Гауди-Нодь — «Крым законно принадлежит России. Закарпатье законно принадлежит Венгрии». В-шестых, официальный организатор акции Гегедюш-младший призвал всех присутствующих почтить минутой молчания жертв голодомора на Украине. И это выглядит крайне цинично и провокационно, учитывая весь контекст этой акции. Собственно, как и использование флага Каталонии. В-седьмых, после аналогичной акции в Будапеште в марте 2014 года также с участием Томаша Гауди-Нодь и с аналогичными лозунгами, официальная власть Венгрии прореагировала на нее, отгородившись от той провокации. Надеемся, венгерская сторона будет последовательной».

Госпогранслужба принимает все действенные меры, чтобы вернуть в государственную собственность земельные участки, расположенные вдоль линии государственной границы, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На сегодняшний день сотрудники ГПС во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров. Мукачевский пограничный отряд совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона подали иск в суд по обжалованию незаконных решений о передаче в долгосрочную аренду почти 90 гектаров земель, расположенных в непосредственной близости к границе. В настоящее время эти дела к судебному рассмотрению.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отважно разгласил тайну тайн украинской погранслужбы: оказывается, на Закарпатье, на границе с Венгрией, впервые в истории прогрессивного человечества появился — присядьте, пожалуйста, на минутку! — участок «частной границы», пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). Прокурорский спич дословно: «Частная граница. Прямым словом, частная. Фактически 150 километров — это земельные участки, которыми 2 га сельский-поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация, и там кластеры вообще «гуляйполевских» времен, когда барон, говорят, у цыган… руководит центром этих людей, которые, извините, не хочу никого обидеть, экзальтированно смотрят на руку, «дающую» им… Не может туда проехать пограничный наряд, потому что с вышек частной границы начинается ослепление светом, а то и стрельба — из зарегистрированного оружия». Не говорит ли нынешнее фактическое отсутствие границы между Венгрией и Украиной о том, что на смену распавшейся когда-то Австро-Венгерской империи вот-вот придет новая — Украино-Венгерская? Разумеется, под главенством украинской нации, по отношению к которой, как известно, все прочие — вторичны. Тогда Матиос выдал важнейшую государственную тайну грядущего объединения великих держав, тщательно взращиваемого как украинскими националистами, так и венгерскими «йоббиковцами».

Благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на страницах портала «Збруч» (Галичина) выражает поэт Андрей Любка. Реакция на закон «Об образовании» со стороны Будапешта имеет и определенное положительное влияние на украинскую политику. Во-первых, этот горячий конфликт помогает украинцам осознать, что государства-соседи могут поддерживать Украину, но все равно прежде всего защищают собственные интересы. Украинцам этому тоже стоит понемногу учиться. Во-вторых, условного Орбана можно поблагодарить за пример того, как следует заботиться о диаспоре собственного народа. Украинцы с возмущением восприняли информацию о том, что Венгрия раздает свои паспорта, оплачивает бесплатные курсы венгерского в Закарпатье, выделяет гранты предпринимателям и сельским советам, расположенных у венгерской границы, оказывает гуманитарную помощь своей меньшинстве на Закарпатье. Можно сколько угодно возмущаться и искать этом резонные объяснения, но лучше просто взять такую политику за образец и вспомнить, наконец, об украинской диаспоре в мире. В-третьих, благодаря Венгрии и Румынии украинские политики имеют шанс сообразить, что поддержка диаспоры может быть важным элементом внутренней политики. На Украине сложилась довольно нетипичная ситуация: чаще всего это государство поддерживает свою диаспору, а у украинцев, наоборот, диаспора спонсирует государство. Если бы не диаспора и ее огромная работа по напоминанию о существовании отдельной украинской нации, то вполне возможно, что не было бы никакой независимой Украины.

14 октября в зеркальном зале Львовского Национального Академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой состоялось торжественное спецгашение почтовой марки по случаю 75-летия создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информирует «Zaxid.net» (Львов). В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, украинский политический деятель, герой Украины Юрий Шухевич, и.о. директора Львовской дирекции «Укрпочты» Николай Ростов. По случаю 75-летия создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Укрпочта» погасила марку специальным праздничным штемпелем. Спецпогашение — это погашение специальным почтовым штемпелем почтовых конвертов и марок, выпущенных по случаю больших и памятных событий. Оно имеет особое значение для филателистов, собирающих юбилейные марки и конверты.

«Курс» (Ивано-Франковск) выяснил, сколько оружия у жителей Ивано-Франковской области и какое именно пользуется наибольшей популярностью. По данным областного управления Нацполиции, на руках у прикарпатцев примерно 25 000 единиц легального оружия. Больше всего разрешений — 14 717 — выдано на охотничье гладкоствольное оружие, на охотничье нарезное — 3452, на травматическое — 2334, на холодное — 92, на пневматическое — одно. 38 жителей Ивано-Франковской области являются владельцами наградного оружия. А вот сколько на руках у прикарпацтев нелегального оружия, не знает никто. Оборот его значительно увеличился с начала войны. По подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, до войны на руках у украинцев было 3—3,5 млн единиц нелегального оружия, за время «АТО» рынок вырос примерно на 1,5 миллиона единиц, и сейчас мы можем говорить о 4,5—5 млн единиц нелегального оружия, от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций. В сводках правоохранительных органов время от времени появляется информация об оружии, которое исчезло в феврале 2014 года из областного управления СБУ во время штурма. Тогда сообщали, что из помещения вынесли более 200 пистолетов различных марок, 20 автоматов Калашникова и боеприпасы. Это оружие до сих пор всплывает в различных уголовных процессах.