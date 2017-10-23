Албин больше не может говорить о бакланах

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин решил прекратить разговоры о нападении бакланов на крышу нового стадиона на Крестовском острове, которые сам же и начал, передает 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Албин упрекнул депутата Заксобрания Алексея Цивилева («Единая Россия») в попытке пиара, после того как парламентарий предложил Албину сформировать против бакланов специальные отряды соколов-сапсанов.

«Господин депутат решил попиариться на этой теме. Будучи человеком законопослушным, я не имел права не ответить на запрос депутата. Я ему ответил очень коротко, одной строкой», — заявил Игорь Албин.

Как писало ИА REGNUM, вице-губернатор сообщил депутату, что генеральный проектировщик КБ «ВиПС» уже предложил техническое решение по устройству дополнительной системы защиты от птиц, но, как только управление стадионом полностью перейдет ФК «Зенит», клубу порекомендуют присмотреться и к орнитологическим службам.

«Баклан — это любимый мем Санкт-Петербурга. Я думал, в России две беды — дураки и дороги, а оказалось, есть еще и бакланы», — заметил вице-губернатор.

«Нет этой темы», — подчеркнул он. Игорь Албин добавил, что проект защиты стадиона от птиц существовал в смете объекта с самого начала. Но, когда в 2008 году проект всего стадиона оказался в руках компании «Трансстрой», некоторые элементы «выпали» оттуда, объясняет Албин.

«В том числе, световое оборудование, концертный звук, птицезащита и так далее. Предыдущий подрядчик «сушил» смету, понимаете? Он хотел получить максимальный доход, понеся минимальные расходы, и кое-что потерял, к сожалению. Поэтому проект птицезащиты не был реализован», — заметил Игорь Албин.

«Я не против птицезащиты, но это не та тема, которую можно обсуждать по нашему стадиону», — добавил он.

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Чиновник отметил, что до ввода в строй стадиона на Крестовском острове клуб «Зенит» давно не собирал такого количества болельщиков — минимум 50 тысяч на матч. Сейчас стадион готовится принять ЧМ-2018, но пора подумать и о режиме наследия после чемпионата мира 2018 года, о дальнейшей эксплуатации и о Евро-2020.

Напомним, Петербург стал единственным российским городом, который примет Чемпионат Европы по футболу в год 60-летия UEFA, когда все матчи распределят между 13 городами европейского континента.

Следует сосредоточиться и на спортивном воспитании молодёжи, полагает Албин. «Совсем недавно мне губернатор говорит: «Слушай, важно возродить традиции, надо уйти в дворовый футбол, отказываться от этих наемных футболистов», — поведал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта сыронизировал над словами президента «Зенита» Сергея Фурсенко о том, что футбол может стать истинно русской игрой. Путин вспомнил, что за «Зенит» в Лиге Европы выступают восемь иностранцев.

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«У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всё время нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно», — прокомментировал позже эту ситуацию вице-премьер по спорту и бывший глава ФК «Зенит» Виталий Мутко.

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